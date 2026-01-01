Reinicio de memes 2026: por qué Internet quiere dejar atrás el brainrot y volver al humor clásico

En pleno 2026, las redes sociales amanecieron con un evento poco habitual: el llamado “Great Meme Reset” (Gran Reinicio de los Memes), una iniciativa que surgió en comunidades de TikTok para devolver al internet el humor clásico de los años 2010 y dejar atrás los memes de brainrot, un estilo de contenido digital profundamente repetitivo, absurdo y caótico que saturó la cultura online durante 2025.

EL FENÓMENO 'GREAT MEME RESET'

La tendencia que muchos usuarios celebran este 1 de enero insta a que los formatos virales vuelvan a sus días de gloria, sustituyendo el contenido generado automáticamente o incoherente por los recuerdos nostálgicos de internet de la década pasada. Este “reset”, popularizado en videos y publicaciones durante las últimas semanas de diciembre, refleja una reacción colectiva a la saturación de memes que, según parte de la comunidad, ya no comunican humor sino ruido digital puro.

Entre las frases y expresiones que más circularon en los memes de brainrot en 2025 figuran términos que no tienen un significado fijo pero capturan la atención simplemente por su repetitividad y ritmo, como el viral “6-7”, que se convirtió en un fenómeno global ligado también al algoritmo de TikTok. Este tipo de frases, junto a montajes extraños y audio narrativo irracional, fueron parte del sello distintivo del contenido brainrot que dominó 2025.

LOS MÁS VIRALES DEL 2025

Una de las categorías de memes que definieron el año pasado fue el llamado Italian Brainrot, un conjunto de imágenes y videos surrealistas —frecuentemente con nombres pseudo-italianos y criaturas absurdas— que se expandieron masivamente en plataformas como TikTok e Instagram. Estos incluyen personajes como Tung Tung Tung Sahur o Bombardino Crocodilo, que se volvieron símbolos de la cultura digital más caótica de la temporada.

Además de estos, otros formatos que lograron gran difusión mezclaron clips icónicos de cultura pop con ediciones rápidas e insensatas —como el meme ruso “Totr”, basado en personajes de SpongeBob— que siguió el patrón de brainrot por su humor irracional y su viralidad instantánea. Con la llegada del 2026, muchos usuarios piden un giro hacia contenidos más reconocibles y menos saturados por la inteligencia artificial y la repetición sin sentido, dejando en evidencia una comunidad que reflexiona sobre qué significado real tienen los memes en la cultura digital moderna.