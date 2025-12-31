Descubren planeta gigante deformado por la gravedad de un púlsar

El telescopio espacial James Webb (JWST) ha identificado un exoplaneta gigante que desafía los modelos actuales de la astronomía por su forma notablemente alargada y por una composición química nunca antes documentada. El objeto, denominado PSR J2322-2650b, fue detectado mediante observaciones infrarrojas de alta precisión y ha generado sorpresa entre los científicos por sus características extremas.

Los investigadores señalan que el planeta posee una masa comparable a la de Júpiter, pero presenta una estructura deformada, atribuida a la intensa interacción gravitacional con su estrella anfitriona. Según los datos analizados, el cuerpo celeste completa una órbita en apenas 7,8 horas, una cercanía que habría provocado su estiramiento progresivo hasta adoptar una forma similar a la de un limón.

Exoplaneta alrededor de un púlsar rompe esquemas científicos

Uno de los aspectos más llamativos del hallazgo es que PSR J2322-2650b orbita un púlsar, una estrella de neutrones extremadamente densa y de rápida rotación. Este tipo de entorno es inusual para la presencia de planetas, y más aún para un gigante gaseoso. Gracias a que la radiación del púlsar no interfiere con las observaciones infrarrojas, el JWST logró obtener un espectro atmosférico excepcionalmente limpio.

El análisis reveló una atmósfera dominada por helio y carbono molecular, sin rastros relevantes de oxígeno, nitrógeno o vapor de agua, elementos comunes en otros exoplanetas estudiados. Esta composición, inédita entre los más de seis mil mundos confirmados hasta ahora, plantea interrogantes sobre su origen, ya que no encaja con los mecanismos conocidos de formación planetaria ni con los procesos observados en sistemas denominados “viuda negra”.