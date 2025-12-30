¡Adiós a los celulares y PCs baratos! la escasez de chips marcará el fin de una era tecnológica

La tecnología de bajo costo que dominó el mercado durante la última década podría quedar atrás. Un nuevo análisis anticipa un fuerte impacto en el precio y la disponibilidad de smartphones y computadoras personales a nivel mundial.

DE LOS CHIPS A LA IA

Un reciente informe elaborado por International Data Corporation (IDC) alertó que la escasez global de chips de memoria —impulsada por la explosiva demanda de inteligencia artificial— afectará de forma directa al mercado tecnológico de consumo en 2026. Los grandes fabricantes están priorizando la producción de memorias avanzadas para servidores de IA, más rentables, reduciendo la oferta de componentes tradicionales como DRAM y NAND, esenciales para teléfonos móviles y computadoras.

Esta reconfiguración de la industria ya ha provocado un aumento de precios y una menor disponibilidad de memoria convencional, lo que impactará en los costos de fabricación y, finalmente, en el precio que pagará el consumidor final.

GOLPE A LOS CELULARES DE GAMA MEDIA Y BAJA

Según IDC, el mercado de smartphones Android, especialmente los modelos de gama media y baja, será el más perjudicado. La memoria puede representar hasta el 20 % del costo total de un teléfono, por lo que el encarecimiento obligará a los fabricantes a tomar decisiones difíciles: subir precios, reducir capacidad de memoria o aplicar ambas medidas.

Marcas con márgenes ajustados como Xiaomi, Realme, Oppo y Vivo enfrentarán una presión significativa. IDC proyecta una contracción del mercado global de hasta 5,2 %, junto con aumentos en el precio promedio de venta entre 3 % y 8 %, marcando el fin de los celulares verdaderamente baratos.

COMPUTADORAS MÁS CARAS Y CON MENOS MEMORIA

La situación también afectará a la industria de las computadoras personales, que según IDC atraviesa una “tormenta perfecta”. La escasez de memoria coincide con el lanzamiento de nuevas PCs con capacidades de IA, que demandan más recursos justo cuando estos componentes son más caros.

Fabricantes como Lenovo, HP y Dell ya anticipan incrementos de precios de entre 15 % y 20 %, lo que podría ralentizar la adopción de computadoras con IA y derivar en equipos con menor memoria de la prevista. IDC estima que este segmento podría sufrir una caída de hasta 8,9 %, consolidando un escenario de dispositivos más caros, ciclos de renovación más largos y menor accesibilidad tecnológica para el público masivo.