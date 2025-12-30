¿Quieres aprender IA de verdad? Harvard abrió cursos gratuitos y en acceso total al público

En medio del debate global sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la educación, una revelación en redes sociales volvió a poner el foco en la formación abierta y de calidad.

CURSOS DE LIBRE ACCESO

El usuario de X, Vicent Gadea, compartió una serie de recomendaciones para acceder gratuitamente a conocimientos avanzados sobre Inteligencia Artificial, desarrollados por la Universidad de Harvard. Según explicó, los cursos están disponibles en abierto, no requieren registro previo y ofrecen “un nivel de profundidad poco habitual”, en un contexto donde muchas instituciones recién comienzan a adaptar sus marcos normativos frente al avance de la IA.

Gadea señaló que, aunque el sistema educativo ha avanzado en la regulación de la tecnología, persiste una brecha clave: la dificultad para aterrizar la IA en prácticas reales de aula, diseño de tareas y, especialmente, en los modelos de evaluación. Para el especialista, la alfabetización en IA ya no es un complemento, sino una condición previa para tomar decisiones pedagógicas informadas.

LA IMPORTANCIA DE COMPRENDER LA IA

De acuerdo con el análisis compartido, estos cursos no se centran únicamente en herramientas, sino en la comprensión profunda de cómo funciona la Inteligencia Artificial. “Sin entender la tecnología, cualquier decisión pedagógica acaba siendo reactiva o defensiva”, advirtió Gadea, al destacar la importancia de mirar a referentes académicos para reflexionar y no solo replicar modelos.

Entre los recursos difundidos se encuentran los siguientes cursos gratuitos sobre Inteligencia Artificial:

Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa

https://generative-ai-course.hks.harvard.edu/1-how-genai-works/class-1

Ingeniería de prompts

https://generative-ai-course.hks.harvard.edu/2-using-genai/class-4

Más allá de los chatbots. System prompts y RAG

https://generative-ai-course.hks.harvard.edu/2-using-genai/class-5

IA generativa en enseñanza y aprendizaje

https://youtube.com/playlist?list=PL_kRkvxqHjkqjnhAdSdejAkyQf1TnPkNM

Enseñar con IA en el aula

https://hbsp.harvard.edu/educator-training/teaching-with-ai

Fundamentos esenciales de la IA generativa

https://sites.google.com/g.harvard.edu/hksslate-genai/the-basics-of-generative-ai

EDUCACIÓN Y CRITERIO

El especialista subrayó que estos materiales no buscan cerrar el debate educativo sobre la Inteligencia Artificial, sino ayudar a formular mejores preguntas: primero comprender la tecnología, luego diseñar con criterio y finalmente evaluar con sentido. Además, indicó que en su newsletter profundiza semanalmente en temas vinculados al uso de la IA, la evaluación y la práctica pedagógica, desde una mirada aplicada a la realidad educativa actual.