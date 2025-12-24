Facebook podría cobrar por compartir enlaces: usuarios solo tendrían dos links al mes gratis

Usuarios en Reino Unido y Estados Unidos reportaron que solo podrán compartir dos links al mes si no pagan una suscripción de hasta S/40. La medida apunta a cuentas profesionales, creadores y páginas.

Facebook está probando una nueva modalidad de suscripción paga que limita la cantidad de enlaces que los usuarios pueden publicar al mes. Según notificaciones enviadas a un grupo reducido de cuentas en Reino Unido y Estados Unidos, quienes no se suscriban solo podrán compartir dos links mensuales, a menos que paguen una tarifa que alcanza los £9.99 (39.25 soles).

La prueba se estaría enfocando en cuentas que utilizan el modo profesional o en Páginas, herramientas usadas principalmente por creadores de contenido, medios y negocios para dirigir tráfico a sitios web, videos o productos.

Meta, empresa matriz de Facebook, confirmó el experimento y señaló que se trata de una prueba limitada cuyo objetivo es evaluar si la posibilidad de publicar más enlaces representa un valor adicional para los usuarios que pagan.

El analista de redes sociales Matt Navarra, quien aseguró haber recibido la notificación el pasado 16 de diciembre, advirtió que esta medida marca un cambio relevante en la plataforma.

“Esto no tiene tanto que ver con la verificación, sino con colocar funciones esenciales de supervivencia detrás de una suscripción”, señaló en declaraciones a la BBC. Añadió que, para quienes dependen de Facebook como parte de su estrategia de crecimiento o generación de tráfico, el acceso ahora tendría un costo.

Actualmente, Meta ya ofrece el servicio Meta Verified, que incluye el distintivo de verificación azul, soporte adicional y protección contra suplantación de identidad tanto en Facebook como en Instagram.

Prueba limitada, sin anuncio definitivo

Meta indicó a TechCrunch que la iniciativa no está activa de forma generalizada y solo alcanza a un grupo reducido de usuarios. La compañía no ha confirmado si el límite de enlaces se ampliará, se modificará o se convertirá en una función permanente.