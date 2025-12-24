Santa Claus Tracker en VIVO: sigue el recorrido de Papá Noel y su llegada a Perú esta Navidad

La espera de la Nochebuena tiene un aliado tecnológico que ya es tradición mundial. Este año, el Santa Claus Tracker vuelve a captar la atención de niños y adultos en Perú, que podrán seguir minuto a minuto el avance del trineo hasta su llegada al territorio nacional.

Desde las 4:00 a. m. (hora del Este de EE.UU.), el NORAD activó el Santa Claus Tracker 2025, una plataforma que permite seguir en vivo el recorrido de Santa Claus durante la entrega global de regalos. A través del portal NoradSanta.org y su aplicación móvil, las familias en Perú pueden observar cómo el trineo se aproxima al continente americano antes de su paso por Sudamérica.

SIGUE LA RUTA DE PAPÁ NOEL EN TIEMPO REAL

El seguimiento está disponible durante toda la jornada del 24 de diciembre y ofrece consulta desde su sitio web y la app, donde encontrarás información actualizada sobre la ubicación exacta de Papá Noel. El sistema combina radares, satélites y monitoreo digital para asegurar actualizaciones constantes en redes sociales.

SANTA TRACKER DE GOOGLE

Otra opción divertida para seguir el camino de Papá Noel mientras deja regalos en el mundo, es el Santa Tracker de Google, el cual es gratuito desde su página web. Para acceder solo tienes que ingresar a https://santatracker.google.com/, donde no solo encontrarás el recorrido del icónico personaje, sino que podrás disfrutar de diversos juegos virtuales.

RECORRIDO GLOBAL HASTA LLEGAR A PERÚ

La ruta de Santa Claus mantiene un patrón histórico: despega en Oceanía, recorre Asia y África, cruza Europa y luego atraviesa el Atlántico. Tras su paso por Norteamérica y Centroamérica, el trineo se dirige a Sudamérica, donde Perú figura entre los países incluidos en la entrega de regalos.

En Perú, el Santa Claus Tracker vuelve a ser parte de la Nochebuena, combinando tecnología y magia para marcar la cuenta regresiva de la Navidad 2025.