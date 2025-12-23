Consejos indispensables para organizar las fiestas de fin de año con Inteligencia Artificial

En medio de los preparativos para las fiestas de fin de año, Google presenta una guía para usar la Inteligencia Artificial como aliado práctico. Para los viajes, recomienda Google Flights, cuyo sistema analiza datos de cientos de aerolíneas para mostrar las mejores opciones y notificar el momento óptimo de compra.

Si se trata de explotar toda la creatividad, el gigante de Internet sugiere utilizar el modelo Nano Banana Pro, basado en Gemini 3, para poder generar diseños únicos de tarjetas e invitaciones navideñas.

Organización de cenas y comparación de compras

La IA de Gemini puede actuar como estratega de cocina, proponiendo menús personalizados según los ingredientes disponibles o dietas especiales, y elaborar cronogramas para preparar la cena del 24 de diciembre.

Para las compras, Google identifica al "Shopper Intencional" peruano y recomienda usar Google Lens para comparar precios en tiempo real tomando una fotografía a un producto y encontrar el mejor valor.

Edición avanzada de fotos

Para las fotografías navideñas, la IA integrada en dispositivos y Google Fotos ofrece herramientas como el Borrador Mágico o Mejorar Foto para corregir problemas de iluminación, eliminar objetos no deseados o arreglar detalles de forma automática, logrando resultados profesionales sin necesidad de experiencia en edición.

Enfoque en optimización del tiempo

La guía de Google se enfoca en democratizar el acceso a la tecnología avanzada, posicionando a la IA como una herramienta al servicio de las personas para optimizar su tiempo durante la temporada de fin de año. Las herramientas están disponibles en la mayoría de dispositivos móviles y plataformas digitales de Google.