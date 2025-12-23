¿Sabías que tu nombre puede llegar a la Luna? NASA abre registro para viajar en la misión Artemis II

La exploración lunar vuelve a captar la atención global. A casi seis décadas del histórico alunizaje de Neil Armstrong, la NASA lanzó una iniciativa abierta al público para que ciudadanos de todo el mundo puedan enviar su nombre a la Luna como parte de su próxima misión tripulada.

CÓMO ENVIAR TU NOMBRE A LA LUNA

La agencia espacial habilitó en su sitio web oficial un registro digital que estará disponible hasta el 21 de enero. Para participar, los interesados deben completar un formulario con su nombre, apellido y un código PIN. Tras el registro, el sistema genera una tarjeta de embarque virtual y un código QR con información detallada sobre la misión Artemis II. Según datos oficiales, más de 1 millón de personas ya han reclamado su pase simbólico, y la convocatoria está abierta a ciudadanos de cualquier país.

ARTEMIS II: EL REGRESO TRIPULADO A LA ÓRBITA LUNAR

Artemis II será una misión clave dentro del programa lunar de la NASA. Cuatro astronautas realizarán un sobrevuelo alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión, durante un viaje de aproximadamente diez días. El lanzamiento está previsto para finales de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y permitirá validar sistemas críticos para futuras misiones tripuladas.

La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al astronauta canadiense Jeremy Hansen, quienes viajarán en el cohete SLS. Durante el trayecto, la nave alcanzará unos 7 500 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna, ofreciendo una vista inédita de la Tierra y el satélite. El regreso se realizará mediante una trayectoria de bajo consumo que aprovechará la gravedad del sistema Tierra-Luna, antes de amerizar en el océano Pacífico frente a San Diego.

Tras Artemis II, la agencia avanzará hacia Artemis III, cuyo objetivo será que astronautas vuelvan a caminar sobre la superficie lunar, marcando un nuevo capítulo en la exploración espacial y el camino hacia futuras misiones a Marte.