NASA permite seguir en tiempo real al cometa interestelar 3I/ATLAS que cruza el sistema solar

Un nuevo viajero cósmico atraviesa el sistema solar y puede ser observado en tiempo real gracias a una herramienta interactiva de la NASA, despertando el interés de la comunidad científica internacional.

VISITANTE MUY LEJANO

El cometa 3I/ATLAS, descubierto el 1 de julio de 2025, fue confirmado como el tercer objeto interestelar jamás identificado al presentar una órbita hiperbólica, lo que demuestra que no está ligado gravitacionalmente al Sol y que proviene de otra estrella. Para seguir su recorrido, la NASA habilitó la plataforma Eyes on the Solar System, que permite rastrear en tiempo real su desplazamiento estimado por el espacio.

Los astrónomos precisaron que el cometa no representa una amenaza para la Tierra, ya que se mantendrá a una distancia mínima de 1.8 unidades astronómicas, equivalente a unos 270 millones de kilómetros, durante su paso por el vecindario cósmico.

FECHAS CLAVES DEL COMETA 3I/ATLAS

El cometa alcanzó su punto más cercano al Sol el 30 de octubre de 2025, cuando se situó a 1.4 unidades astronómicas (alrededor de 210 millones de kilómetros), justo dentro de la órbita de Marte. Posteriormente, su mayor aproximación a la Tierra será este 19 de diciembre, a unos 274 millones de kilómetros.

Las primeras observaciones de la NASA, realizadas hasta agosto de 2025, indican que el núcleo del 3I/ATLAS no supera los 5.6 kilómetros de diámetro. Debido a su origen interestelar, su análisis se ha convertido en prioridad científica, con estudios desde observatorios terrestres y apoyo de sondas espaciales no tripuladas.

ANTECEDENTES DE OBJETOS INTERESTELARES

Desde 2017, solo tres objetos interestelares han sido detectados atravesando el sistema solar. El primero fue 1I/2017 U1 ‘Oumuamua, descubierto el 19 de octubre de 2017, cuyo nombre en lengua hawaiana significa “mensajero que llega primero desde lejos”. El segundo fue el cometa 2I/Borisov, identificado el 30 de agosto de 2019, con un diámetro cercano a 0.98 kilómetros.

El 3I/ATLAS, como tercer visitante confirmado, ofrece una oportunidad única para profundizar en el estudio de materiales formados en otros sistemas estelares y comprender mejor los procesos que ocurren más allá del sistema solar.