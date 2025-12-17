Logran rejuvenecer sistema inmunitario en ratones utilizando tecnología ARNm

¡Increíble descubrimiento! Una nueva investigación publicada en la revista Nature demuestra que la tecnología ARNm puede utilizarse en ratones para revertir el deterioro del sistema inmunitario asociado al envejecimiento.

El estudio fue realizado por equipos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el Instituto Broad (EE.UU.), el Centro Alemán de Investigación del Cáncer y el Instituto Heidelberg y revela que es posible transformar el hígado en una fuente temporal de factores reguladores que se pierden naturalmente con la edad, restaurando así la formación de nuevas células inmunitarias.

Mecanismo de acción y resultados experimentales

El enfoque se basa en administrar, mediante nanopartículas lipídicas, secuencias de ARNm que codifican tres señales inmunitarias cruciales para la maduración de las células T, un tipo de glóbulo blanco cuya producción disminuye con la involución del timo.

La nanopartículas se acumulan en el hígado, cuyas células (hepatocitos) producen temporalmente las proteínas necesarias. Feng Zhang, investigador del MIT y coautor del estudio, señaló que "si podemos restaurar algo tan esencial como el sistema inmunitario, es de esperar que podamos ayudar a las personas a mantenerse libres de enfermedades durante más tiempo".

Aumento de tamaño y función de células T

En las pruebas, ratones de 18 meses (equivalentes a humanos de unos 50 años) que recibieron el tratamiento mostraron un aumento significativo en el tamaño y la función de sus poblaciones de células T. Además, cuando fueron vacunados con ovoalbúmina, la población de células T citotóxicas específicas se duplicó en comparación con los animales no tratados. El tratamiento también mejoró la capacidad de los ratones de edad avanzada para combatir tumores de manera efectiva.

Los investigadores planean ahora estudiar esta terapia en otros modelos animales, identificar factores de señalización adicionales y analizar su impacto en otras células inmunitarias, como las células B. El objetivo a largo plazo es explorar posibles aplicaciones clínicas para fortalecer la respuesta inmunitaria en personas mayores y mejorar la eficacia de las vacunas en este grupo poblacional.