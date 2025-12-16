Tecnología

Hace una hora

Family Link: consejos para usar con tranquilidad el app de control parental estas fiestas

Función permite establecer límites de uso, bloquear apps y rastrear ubicación de dispositivos de menores. Incluye función "Momento escolar" para silenciar notificaciones durante horarios de estudio.



Con motivo de las fiestas, Google recuerda que Family Link, aplicación disponible en Google Play Store y App Store, permite a los padres establecer controles sobre dispositivos conectados a Internet de menores.

Esta herramienta facilita administrar tiempo de pantalla, aprobar o rechazar aplicaciones específicas, definir límites por app y rastrear ubicación en tiempo real mediante funciones de geolocalización.

Límites y programación

La plataforma permite configurar límites diarios de uso y programar "Tiempo de descanso" para apagar las pantallas automáticamente. Durante horarios escolares, la función "Momento escolar" silencia notificaciones, pausa aplicaciones seleccionadas y limita funciones del dispositivo para facilitar la concentración en actividades académicas.

Integración con servicios Google

Family Link incluye controles parentales para YouTube mediante cuentas supervisadas, con recordatorios de descanso y hora de dormir activados por defecto para menores de 18 años. Los padres pueden elegir entre diferentes configuraciones de contenido y acceder a recomendaciones de aplicaciones educativas a través de los premios Best of 2025 de Google Play.

Uso familiar

La tecnología está diseñada para acompañar ciclos familiares como fiestas navideñas y regreso a rutinas escolares. Google enfatiza que 15 minutos de configuración inicial permiten establecer "reglas digitales, habilidades y herramientas" que perduran más allá del momento de recibir dispositivos como regalos.


Temas Relacionados: ControlDispositivosFamily LinkGoogleInternetMenoresTecnología

También te puede interesar:

BANNER