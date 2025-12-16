Family Link: consejos para usar con tranquilidad el app de control parental estas fiestas

Con motivo de las fiestas, Google recuerda que Family Link, aplicación disponible en Google Play Store y App Store, permite a los padres establecer controles sobre dispositivos conectados a Internet de menores.

Esta herramienta facilita administrar tiempo de pantalla, aprobar o rechazar aplicaciones específicas, definir límites por app y rastrear ubicación en tiempo real mediante funciones de geolocalización.

Límites y programación

La plataforma permite configurar límites diarios de uso y programar "Tiempo de descanso" para apagar las pantallas automáticamente. Durante horarios escolares, la función "Momento escolar" silencia notificaciones, pausa aplicaciones seleccionadas y limita funciones del dispositivo para facilitar la concentración en actividades académicas.

Integración con servicios Google

Family Link incluye controles parentales para YouTube mediante cuentas supervisadas, con recordatorios de descanso y hora de dormir activados por defecto para menores de 18 años. Los padres pueden elegir entre diferentes configuraciones de contenido y acceder a recomendaciones de aplicaciones educativas a través de los premios Best of 2025 de Google Play.

Uso familiar

La tecnología está diseñada para acompañar ciclos familiares como fiestas navideñas y regreso a rutinas escolares. Google enfatiza que 15 minutos de configuración inicial permiten establecer "reglas digitales, habilidades y herramientas" que perduran más allá del momento de recibir dispositivos como regalos.