Spotify sufre caída mundial: usuarios reportan fallas para reproducir música y acceder a la app

La plataforma Spotify atraviesa una caída global que ha dejado sin música a millones de usuarios este sábado 15 de diciembre. El fallo comenzó alrededor de las 15:20 horas (horario CET) y afecta tanto la reproducción de canciones como el acceso general a la aplicación. La compañía reconoció el problema a través de su cuenta oficial de X, Spotify Status, donde aseguró estar “al tanto de algunos problemas” y trabajando en su solución.

MILES DE REPORTES DE FALLAS EN TODO EL MUNDO

Según el portal especializado Downdetector, los informes de fallas se dispararon en cuestión de minutos, especialmente en Estados Unidos y Europa, con más de 30 mil reportes simultáneos a las 09:22 a.m. (hora ET). Usuarios señalaron que no podían iniciar sesión, navegar por los menús, escuchar pódcast ni cargar listas de reproducción.

La caída generó una oleada de reacciones en la red social X (antes Twitter), donde el hashtag #SpotifyDown se convirtió rápidamente en tendencia mundial. Miles de usuarios compartieron memes y mensajes de frustración, mientras otros intentaban confirmar si el problema era general o afectaba solo a sus dispositivos.

RESPUESTA OFICIAL

Hasta el momento, Spotify no ha precisado las causas técnicas del incidente ni ha ofrecido una estimación sobre cuándo se restablecerá completamente el servicio. En su breve mensaje, la empresa aseguró que su equipo “está investigando activamente” el origen de la interrupción.

La caída también impactó en creadores de contenido y artistas que utilizan la plataforma para promocionar sus lanzamientos musicales o pódcast. Mientras tanto, los usuarios continúan pendientes de las actualizaciones oficiales, a la espera de que se reanude la reproducción musical habitual.