Disney acusa a Google de usar IA para copiar y distribuir sus obras sin permiso

El gigante del entretenimiento Disney ha encendido una nueva batalla en la industria tecnológica al acusar a Google de infringir masivamente sus derechos de autor mediante el uso de inteligencia artificial. La empresa sostiene que el buscador habría utilizado material protegido para entrenar sus modelos generativos sin consentimiento, distribuyéndolos luego bajo el logotipo de “Gemini”.

"INFRACCIÓN A GRAN ESCALA"

Según una carta enviada por el bufete Jenner & Block en representación de Disney, Google habría copiado “un gran corpus de obras protegidas por derechos de autor” para desarrollar y entrenar sus servicios de IA. El documento, revisado por Variety, afirma que la tecnológica usa después esos modelos “para explotar y distribuir comercialmente copias de sus obras protegidas” en clara violación de las leyes de propiedad intelectual.

La misiva también advierte que algunas de las imágenes generadas con IA llevan el logotipo de Gemini, el modelo estrella de Google, lo que —según Disney— podría inducir al público a creer que la compañía de entretenimiento autorizó su uso, algo que niega rotundamente.

ALIANZA MILLONARIA CON OPEN AI

El reclamo contra Google se suma a otras acciones recientes de Disney frente a Meta y Character AI, a quienes también exigió cesar el uso indebido de su material audiovisual. En paralelo, la compañía anunció un acuerdo de inversión superior a los 1 000 millones de dólares con OpenAI, que permitirá a ChatGPT y a la herramienta de video Sora generar contenidos oficiales basados en sus personajes y franquicias.

Entre las obras presuntamente afectadas se mencionan clásicos como Frozen, El Rey León, La Sirenita, Toy Story, Monsters Inc., The Simpsons y Star Wars. Con esta denuncia, Disney marca un precedente clave en el debate global sobre los límites de la inteligencia artificial y la protección de la propiedad intelectual en la era digital.