Fans podrán crear videos y fotos con personajes de Disney, Marvel y Star Wars gracias a ChatGPT

La magia de Disney está a punto de dar un salto tecnológico. La compañía confirmó una inversión de mil millones de dólares en OpenAI, con la que permitirá que herramientas como ChatGPT y Sora utilicen sus personajes para crear videos, imágenes y contenido interactivo. El acuerdo de licencia, con una duración inicial de tres años, abarca más de 200 figuras emblemáticas de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

CREATIVIDAD SIN LÍMITES

Gracias a esta alianza, los usuarios podrán escribir indicaciones o descripciones breves para que las plataformas generen videos o imágenes completamente originales protagonizadas por sus personajes favoritos. Disney calificó el acuerdo como “histórico”, al permitir que la tecnología de OpenAI ponga la imaginación directamente en manos del público, sin comprometer los derechos de los artistas ni las voces originales.

“El avance tecnológico siempre ha impulsado la evolución del entretenimiento”, señaló Robert Iger, CEO de Disney. Según explicó, el objetivo es ampliar la narrativa de la compañía mediante la inteligencia artificial generativa, pero de forma responsable y respetuosa con los creadores.

Desde OpenAI, su director ejecutivo Sam Altman celebró la colaboración y aseguró que Disney es el “referente mundial en narración de historias”. Para el empresario, esta asociación demuestra cómo la inteligencia artificial y la creatividad humana pueden coexistir y potenciarse para ofrecer experiencias más inmersivas.

El acuerdo marca un antes y un después en la relación entre tecnología y entretenimiento, al permitir que millones de usuarios de todo el mundo creen sus propias versiones de los héroes y mundos Disney con solo unas palabras. La era de la narrativa interactiva acaba de comenzar.