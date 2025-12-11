“Deja de pedirle a ChatGPT ‘mejora este texto’”: el truco viral para obtener resultados profesionales

En la era de la inteligencia artificial generativa, el secreto no está solo en usar ChatGPT, sino en saber cómo "hablarle". Así lo explicó el experto en IA y cofundador de lAPROACTIV, Alejo Martínez, quien publicó un hilo en la red social X (antes Twitter) con siete prompts que prometen elevar la calidad de los textos generados por el chatbot de OpenAI.

“DEJA DE PEDIRLE A CHATGPT ‘MEJORA ESTE TEXTO’”

El especialista explicó que la precisión del prompt define el resultado, y que los usuarios suelen cometer el error de dar instrucciones demasiado vagas. “Mal prompt = Mal resultado”, escribió Martínez, antes de detallar sus recomendaciones, entre las que destacan:

El Editor Profesional Definitivo – Reescribe como un editor senior con experiencia académica y empresarial: “Actúa como un editor senior con experiencia en escritura académica y comunicación empresarial. Reescribe el siguiente texto corrigiendo gramática, puntuación, claridad y coherencia. Mejora la estructura, elimina repeticiones y optimiza el flujo para que la lectura sea más natural y profesional, sin cambiar mi intención original. Texto: [pegar texto].”

El Refinador de Tono + Estilo – Ajusta el texto para hacerlo sólido, creíble y natural: “Analiza y reescribe este texto corrigiendo todos los errores, simplificando frases innecesariamente complejas y ajustando el tono para que sea sólido, seguro y creíble. Mantén el contenido, pero haz que suene más pulido, más humano y más consistente. Texto: [pegar texto].”

Reescritura Experta y Súper Natural – Transforma un texto en una versión fluida y profesional: “Transforma este texto en una versión escrita por un profesional: fluida, clara y agradable de leer. Mejora la gramática, transición entre ideas, ritmo, longitud de frases y cohesión; elimina lo torpe o redundante. Mantén el mensaje, pero eleva completamente la calidad. Texto: [pegar texto].”

Mejora Avanzada de Claridad y Precisión – Optimiza la estructura y refuerza los puntos clave: “Optimiza este texto como si fuera para un lector exigente. Corrige errores, aclara ideas ambiguas, reorganiza el contenido para hacerlo más lógico y aplica un estilo conciso sin perder detalles importantes. Refuerza los puntos claves y mejora la comprensión general. Texto: [pegar texto].”

Reescritura Profesional para Contextos Formales – Ideal para informes, correos o documentos ejecutivos: “Reescribe este texto con un nivel impecable de gramática, ortografía y sintaxis. Adáptalo a un tono corporativo, formal y confiable, adecuado para informes, emails ejecutivos o documentos oficiales. Mantén la exactitud del contenido, pero preséntalo con elegancia. Texto: [pegar texto].”

Tono Humano, Empático y Pulido – Versión cálida, natural y cercana: “Convierte este texto en una versión cálida, amable y profesional. Corrige todos los errores, mejora la fluidez y agrega un toque humano. Asegúrate de que las frases suenen naturales, accesibles y agradables sin perder claridad o precisión. Texto: [pegar texto].”

Limpieza Profunda + Refuerzo del Mensaje – Refina el texto y organiza la información de forma lógica: “Reescribe este texto para hacerlo más fuerte y más claro. Elimina redundancias, corrige errores, mejora el ritmo, destaca las ideas esenciales y organiza la información de forma lógica. Deja una versión final limpia, directa, profesional y lista para usar. Texto: [pegar texto].”

Según el experto, aplicar estos prompts permite obtener resultados más coherentes, profesionales y adaptados al contexto del usuario, sin perder la esencia del mensaje original.