Sepa cómo detectar si una imagen fue creada por inteligencia artificial en Gemini

Google implementó SynthID, una herramienta que genera marcas de agua digitales para identificar el contenido creado por sus modelos de Inteligencia Artificial. "Facilitamos que todos verifiquen si una imagen fue generada o editada por Google AI directamente en la aplicación Gemini, usando SynthID", explicó la compañía en una publicación de su blog oficial.

Esta tecnología, presentada en 2023, ha marcado más de 20 mil millones de piezas de contenido. La marca de agua, personalizada para cada contenido, se inserta de manera imperceptible en los píxeles de las imágenes al momento de su generación, sin alterar su apariencia visual y sin posibilidad de separarse de la imagen original.

Cómo funciona y futuras ampliaciones

Para verificar una imagen, los usuarios deben subirla a la aplicación Gemini y preguntar, por ejemplo, "¿Se creó con Google AI?". La plataforma buscará la marca de agua SynthID y ofrecerá una respuesta con contexto. Este lanzamiento forma parte de la estrategia de Google para proporcionar mayor transparencia sobre el origen del contenido digital.

La empresa tecnológica anunció que próximamente ampliará la verificación de SynthID para admitir otros formatos como video y audio, y llevará estas funciones a más plataformas, incluyendo la Búsqueda de Google.

Estándares de autenticidad

Además, colabora con la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA) para promover estándares de autenticidad en su ecosistema, que incluye YouTube, Pixel y Fotos. Las imágenes generadas por Nano Banana Pro (Imagen de Gemini 3 Pro) ya contarán con metadatos C2PA integrados.