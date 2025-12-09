Uso de billeteras digitales en Perú crece y supera a otros países de la región

La digitalización financiera avanza con fuerza en Perú, donde las billeteras digitales se consolidan como la opción preferida para pagos en línea. Un estudio internacional de Paysafe revela que el 75% de los usuarios peruanos ya utilizan este método, destacando la seguridad como el factor principal al elegir cómo pagar en el entorno digital.

El informe Inside the Wallet 2025, elaborado por Paysafe, indica que Perú es uno de los mercados más dinámicos de Latinoamérica en la transición hacia pagos digitales simples y seguros. La confianza en la tecnología, la disponibilidad de opciones y la experiencia de uso fluida han impulsado este crecimiento sostenido, reflejando un cambio profundo en los hábitos de los consumidores.

El estudio resalta que la seguridad sigue siendo determinante para los peruanos al momento de pagar en línea, mientras que la conveniencia es prioritaria para el 48% de los encuestados y la velocidad en la operación para el 34%. Además, un 33% valora la posibilidad de acceder a diversas alternativas de pago dentro de un mismo ecosistema digital.

YAPE Y PLIN LIDERAN MERCADO DE BILLETERAS DIGITALES EN PERÚ

Entre las plataformas más utilizadas destacan Yape y Plin. Yape cuenta con aproximadamente 14 millones de usuarios activos y registra un ticket promedio de S/ 44, lo que refleja pagos frecuentes y de menor monto. Plin tiene más de 4 millones de usuarios y un ticket promedio de S/ 71, ligado principalmente a operaciones interbancarias. Otras opciones populares incluyen Tunki/Izipay YA, Agora PAY y BIM, que permiten pagos, transferencias y recargas sin necesidad de cuenta bancaria tradicional.