Google revela búsquedas más populares del 2025 en Perú: fútbol, política y entretenimiento lideran tendencias

Google presentó "El Año en Búsquedas 2025", el resumen anual que revela los temas, preguntas y personajes que despertaron mayor interés entre los peruanos. Los términos "mundial de clubes" y "mundial sub 20" encabezaron la lista de lo más buscado, reafirmando la centralidad del fútbol.

A la par, la coyuntura política concentró la atención con consultas como "retiro AFP 2025", "cómo se llama el presidente del Congreso del Perú" y "José Jerí", reflejando la búsqueda de información confiable en un año de cambios.

En la categoría de fútbol específica, destacaron búsquedas de partidos de la selección peruana como "Perú vs. Venezuela", "Perú vs. Bolivia" y "Eliminatorias 2026". Las preguntas del tipo "¿Qué...?" estuvieron dominadas por fenómenos virales como "¿Qué significa tralálalo tralala?" y consultas prácticas sobre salud o celebraciones. Mientras, en "¿Cómo...?" sobresalieron dudas como "¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político?" y "¿Cómo está el clima en Lima?".

Curiosidad por figuras y entretenimiento

Las preguntas "¿Quién es...?" mostraron un fuerte interés por figuras públicas, con "¿Quién es José Jerí?" en primer lugar, seguida de consultas sobre el Presidente del Congreso, el ganador del Balón de Oro 2025 y la expremier Betssy Chávez. En el ámbito del entretenimiento, las listas de películas y series más buscadas estuvieron dominadas por grandes estrenos como "Destino Final", "El Conjuro 4" y la segunda temporada de "El Juego del Calamar", junto a clásicos como "Lilo y Stitch".

La categoría "Nos dejaron" evidenció el impacto emocional de pérdidas notables, con búsquedas relacionadas a Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, el Papa Francisco y Leo Dan. En música, las tendencias fueron lideradas por canciones virales como "debí tirar más fotos", "baile inolvidable" y "papasito" de Karol G. El informe, disponible en yearinsearch.google/trends, se basa en el análisis de más de mil millones de búsquedas, filtradas para reflejar el espíritu del año.