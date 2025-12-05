Cloudflare vuelve a caer y deja a miles sin servicio: la segunda falla global en menos de un mes

Miles de usuarios en todo el mundo reportaron la caída de Cloudflare, la red de conectividad y seguridad web más grande del planeta, que este viernes 5 de diciembre volvió a registrar un fallo global. Durante casi una hora, múltiples sitios y aplicaciones quedaron inaccesibles, afectando a empresas, bancos, plataformas digitales y redes sociales. La compañía confirmó que el problema se debió a un cambio interno en su sistema de seguridad.

QUÉ ES CLOUDFLARE Y POR QUÉ SU FUNCIÓN ES CLAVE

Cloudflare es una red global que acelera, protege y optimiza millones de sitios web. Actúa como intermediario entre los servidores originales y los usuarios, gestionando en promedio 80 millones de solicitudes por segundo. Su infraestructura de servidores distribuidos, conocidos como edge servers, permite ofrecer contenido de forma más rápida y segura, filtrando amenazas cibernéticas antes de que lleguen a las páginas web.

La plataforma es utilizada por más de 10 mil empresas en todo el mundo, según datos de TheirStack, y brinda servicios a gigantes tecnológicos y financieros. Por ello, cualquier interrupción en su funcionamiento tiene un impacto inmediato y global, dejando sin acceso a plataformas de comunicación, comercio electrónico y servicios bancarios.

SEGUNDA CAÍDA GLOBAL EN MENOS DE UN MES

El incidente más reciente ocurre apenas semanas después de la caída del 18 de noviembre, que duró cerca de cuatro horas y afectó a redes sociales como X (Twitter), ChatGPT, Canva y servicios financieros. En aquella ocasión, la falla se debió a un error interno en el sistema de gestión de bots.

Esta vez, Cloudflare explicó que la interrupción estuvo relacionada con un ajuste en su Firewall de aplicaciones web (WAF), implementado para mitigar una vulnerabilidad detectada en React Server Components, una tecnología clave para el funcionamiento de sitios modernos. Pese a la magnitud del evento, la empresa aseguró que sus equipos ya corrigieron el problema y reforzarán los protocolos de seguridad para evitar futuras interrupciones.