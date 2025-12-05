Netflix compra Warner Bros y HBO por US$ 72 mil millones: ¿qué es lo que se viene?

En un giro sin precedentes para la industria del entretenimiento, Netflix anunció un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), incluidos activos como HBO y HBO Max, por US$ 72 mil millones más la deuda. De concretarse, esta megafusión uniría a uno de los mayores estudios de cine y televisión del mundo con la plataforma de streaming más influyente, alterando radicalmente el panorama de Hollywood.

LA GUERRA DEL STREAMING

El anuncio, hecho este viernes por la mañana, llega tras semanas de especulación y competencia entre grandes conglomerados mediáticos. Paramount y Comcast también habían presentado ofertas, pero Netflix sorprendió con una propuesta más agresiva, que incluyó aceptar una cláusula de rescisión multimillonaria en caso de que el acuerdo no se apruebe. Según fuentes cercanas, el CEO de Paramount, David Ellison, era considerado el favorito por su cercanía con el presidente Donald Trump, pero Netflix logró imponerse al presentar dos ofertas superiores a inicios de semana.

Sin embargo, el acuerdo aún debe pasar por una estricta revisión regulatoria en Estados Unidos y otros países. Expertos advierten que podría enfrentar obstáculos legales por posible monopolio en el mercado del entretenimiento digital, mientras que políticos como el senador Mike Lee han exigido que las autoridades antimonopolio analicen la concentración de poder en la industria.

EL FUTURO DEL ENTRETENIMIENTO

Desde su anuncio, la noticia ha causado conmoción en Hollywood. La asociación Cinema United expresó su preocupación al afirmar que la compra “representa una amenaza sin precedentes para el negocio de la exhibición cinematográfica global”, debido a la tendencia de Netflix de priorizar los estrenos en streaming sobre las salas de cine.

Por su parte, el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, defendió la adquisición asegurando que Warner Bros. “ha ayudado a definir el entretenimiento durante más de un siglo” y que el acuerdo “creará más oportunidades para la comunidad creativa”. Analistas de Bank of America sostienen que, si se concreta la operación, “la guerra del streaming habrá terminado”, consagrando a Netflix como la potencia mundial indiscutible de la industria audiovisual.

