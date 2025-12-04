¿Cuál es la edad indicada según la ciencia para regalar el primer 'smartphone' a un menor?

El estudio realizado a más de 10.000 menores publicado en Pediatrics sugiere que poseer un móvil demasiado pronto podría afectar el bienestar emocional y los hábitos de descanso.

La discusión sobre el momento oportuno para que un menor reciba su primer teléfono inteligente vuelve a tomar fuerza tras la publicación de un análisis que examinó a más de 10.000 adolescentes estadounidenses. La investigación, difundida en la revista Pediatrics, advierte que la llegada temprana del dispositivo coincide con señales preocupantes de salud física y emocional.

Según el trabajo liderado por especialistas del Children's Hospital of Philadelphia, junto con investigadores de las universidades de California en Berkeley y Columbia, los preadolescentes que obtuvieron un smartphone alrededor de los 12 años mostraron una mayor probabilidad de padecer síntomas depresivos, presentar sobrepeso y dormir menos. Los datos provienen del Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, el mayor seguimiento longitudinal del desarrollo cerebral infantil en EE. UU.

Riesgos detectados en la adolescencia temprana

El equipo señala que estos patrones se mantuvieron incluso después de ajustar variables como el nivel socioeconómico, la supervisión de los padres y la presencia de otros dispositivos. Lo llamativo es que el análisis no se centró en el contenido consumido por los menores, sino en el simple hecho de poseer un teléfono inteligente a edades tempranas. Para los investigadores, esto refuerza la idea de que la transición hacia la adolescencia es un periodo especialmente vulnerable.

Las conclusiones se suman a otras investigaciones que alertan sobre cómo el acceso temprano a pantallas podría afectar la atención, los hábitos de juego autónomo y el tiempo disponible para actividades relacionadas con el desarrollo. También existen estudios que describen a los smartphones como distractores persistentes capaces de absorber recursos cognitivos, así como otros que destacan que limitar su conectividad disminuye la ansiedad.

Reglas claras y supervisión: lo que recomiendan los expertos

Los especialistas aclaran que prohibir los teléfonos no es una solución universal. Reconocen que los dispositivos pueden reforzar vínculos con pares, facilitar tareas escolares y ofrecer herramientas útiles para la seguridad familiar. Sin embargo, subrayan que los padres deben asumir que la entrega del primer móvil implica consecuencias que van más allá de la comunicación cotidiana.

Entre las sugerencias figuran establecer normas familiares de uso, evitar su presencia en la habitación durante la noche y revisar junto a los menores los ajustes de privacidad y los contenidos que consumen. Aunque el estudio no propone una edad exacta para entregar el primer smartphone, sí evidencia que adelantar demasiado ese momento podría asociarse con peores indicadores de bienestar.