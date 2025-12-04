“Conseguí 5 entrevistas en 7 días gracias a ChatGPT”: el método que revoluciona la búsqueda de empleo

Cada vez más personas utilizan inteligencia artificial para optimizar su búsqueda laboral, pero pocos lo hacen con resultados tan sorprendentes como Adam (@Adamaestr0_), quien aseguró haber recibido cinco llamadas de entrevista en una semana utilizando ChatGPT como su “reclutador personal”. Su publicación se volvió viral al compartir una guía práctica con seis prompts que, según él, pueden convertir el proceso de búsqueda de empleo en una estrategia profesional y automatizada.

SEIS PROMPTS PARA ENCONTRAR TRABAJO CON CHATGPT

Adam explicó que el secreto está en usar la herramienta como un asesor integral. El primer paso es reescribir el currículum para lograr el máximo impacto: “Esta es mi trayectoria: [funciones, habilidades, logros con cifras]. Reescribe mi currículum para [función específica] en [sector/país]. Hazlo compatible con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), con muchos verbos de acción y centrado en los resultados”, recomienda.

El segundo prompt busca adaptar el CV al puesto, comparando la descripción del trabajo con la experiencia del candidato: "Esta es la descripción del puesto: [pegar]. Compárala con mi currículum. Destaca las habilidades que faltan y reescribe mi experiencia para que coincida entre un 80 % y un 90 % con los requisitos, sin exagerar".

El tercero, optimizar el perfil de LinkedIn, transformando la sección “Acerca de” en un argumento de venta atractivo, con palabras clave y tono persuasivo: "Esta es mi sección «Acerca de» actual en LinkedIn: [pegar]. Reescríbela como un argumento de venta atractivo para los reclutadores: quién soy, a qué me dedico y qué problemas resuelvo. Sé conciso, transmite confianza y utiliza muchas palabras clave".

Los siguientes comandos (prompts) incluyen redactar una carta de presentación personalizada: "Escribe una carta de presentación de 4-5 frases para este puesto: [pega la descripción]. Hazla personal, menciona un logro cuantificable y termina con una llamada a la acción contundente".

Luego, puedes simular entrevistas difíciles con retroalimentación inmediata: "Eres el responsable de contratación para [puesto de trabajo]. Hazme 10 preguntas sobre comportamiento y técnicas. Después de cada respuesta, da tu opinión sobre la claridad, el tono y la profundidad, y sugiere mejoras, y ajustar el tono y la claridad de cada respuesta". Para Adam, estos ejercicios permiten mejorar no solo la presentación, sino también la confianza del candidato.

IA AL SERVICIO DEL EMPLEO

El usuario de X identificado como Adam sostiene que ChatGPT puede actuar como un coach laboral las 24 horas, ayudando a los usuarios a destacar frente a los algoritmos de reclutamiento y los filtros automatizados. “No entiendo por qué la gente no utiliza ChatGPT para buscar empleo”, afirma en su hilo viral.