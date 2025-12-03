La NASA encuentras materiales biológicos en un asteroide que podrían haber influido en origen de la vida

Las nuevas investigaciones realizadas sobre las muestras del asteroide Bennu, traídas por la misión OSIRIS-REx, están transformando la comprensión científica sobre cómo surgieron los componentes que dieron base a la vida. Tres estudios publicados en Nature Geoscience y Nature Astronomy revelan la presencia de azúcares fundamentales para la biología, un material orgánico de textura similar a una goma nunca antes observado en rocas espaciales y la mayor concentración registrada de partículas provenientes de antiguas supernovas. Todo ello, según la NASA, en muestras prístinas libres de contaminación terrestre.

Hallazgos que apuntan al “mundo del ARN”

Los análisis dirigidos por Yoshihiro Furukawa (Universidad de Tohoku) identificaron ribosa y, por primera vez en material extraterrestre, glucosa. Ambos azúcares ya son esenciales para los seres vivos actuales y, en conjunto con aminoácidos, nucleobases y fosfatos, confirman que los ingredientes moleculares clave del ARN estaban presentes en el sistema solar primitivo. El hecho de que no se haya hallado desoxirribosa —relacionada con el ADN— refuerza la hipótesis de que las primeras etapas de la vida pudieron depender exclusivamente del ARN. También implica que Bennu conserva indicios de una química orgánica distribuida ampliamente en los orígenes del sistema solar.

Una “goma espacial” nunca vista en astromateriales

Otro de los resultados sorprendentes procede del equipo de Scott Sandford (NASA Ames) y Zack Gainsforth (UC Berkeley), quienes detectaron en Bennu una sustancia polimérica rica en nitrógeno y oxígeno, flexible en su estado original y comparable a un “plástico natural” formado en etapas tempranas del asteroide progenitor. Este material, endurecido con el tiempo pero conservado en capas microscópicas, pudo haber intervenido como matriz para reacciones químicas que precedieron a la formación de compuestos más complejos. Su descubrimiento, posible gracias a técnicas de microscopía electrónica y análisis de rayos X de altísima resolución, ofrece una ventana excepcional al comportamiento de moléculas orgánicas en los primeros millones de años del sistema solar.

Bennu, un depósito excepcional de polvo de estrellas antiguas

El tercer estudio, liderado por Ann Nguyen (Centro Espacial Johnson), encontró en las muestras una abundancia de granos presolares hasta seis veces mayor que en cualquier otro material extraterrestre examinado. Estos fragmentos, originados en explosiones de supernovas previas al nacimiento del Sol, sugieren que el cuerpo progenitor de Bennu se formó en una región del disco protoplanetario especialmente enriquecida con polvo estelar. Aunque el asteroide experimentó alteraciones por fluidos, se preservaron zonas intactas que conservan materia orgánica y silicatos extremadamente frágiles, permitiendo reconstruir la diversidad de materiales que participaron en la formación temprana del sistema solar.