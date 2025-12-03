YouTube Recap 2025 ya está aquí: Así puedes activar y ver tu resumen del año

Los usuarios de Google ahora pueden acceder a YouTube Recap, su resumen personalizado del año 2025 en la plataforma, donde descubrirán sus canales más vistos, principales intereses y más. Según un anuncio en el blog oficial de YouTube, la función ya está disponible en Norteamérica y se lanzará en el resto del mundo esta semana.

YouTube Recap destaca de forma única los intereses, las búsquedas detalladas y los momentos que cada usuario exploró a lo largo del año, basándose en su historial de reproducciones. "Obtendrás un conjunto de hasta 12 tarjetas diferentes que destacan tus canales principales, intereses y hasta la evolución de tus hábitos de visualización, o tu tipo de personalidad según los videos que te encantó mirar", explica la compañía.

Cómo acceder y qué información incluye

Para acceder, los usuarios deben dirigirse a la página principal de YouTube.com, ingresar a la sección "Tu" desde su perfil y seleccionar la opción "¡Ya llegó tu Recap de 2025!". El resumen muestra inicialmente un saludo y un recuento general, seguido de información personalizada como los cinco intereses favoritos del usuario, la cantidad de canales diferentes que exploró y sus cinco canales principales.

El análisis también detalla el porcentaje que el usuario representa dentro de los seguidores más fieles de un canal específico, desglosa sus facetas de interés (como deportes o cultura) y asigna un tipo de personalidad, que puede ser "Aventurero", "Mente Curiosa" o "Espíritu Creativo", entre otras opciones. Finalmente, hace un resumen de la actividad a lo largo del año.

YouTube Music Recap

Además, para los usuarios frecuentes del servicio musical, también existe la opción de YouTube Music Recap, donde se ofrece detalles sobre las canciones, géneros y artistas más escuchados del año.