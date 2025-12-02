¿Cuáles son los empleos en el Perú que corren mayor riesgo de ser remplazados por la inteligencia artificial?

El informe del INEI revela que más del 24% de la fuerza laboral podría verse afectada por la inteligencia artificial generativa.

Un análisis reciente elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) reveló qué ocupaciones del país podrían transformarse drásticamente ante el avance de la automatización y de la inteligencia artificial generativa. El estudio, desarrollado por el Ph.D. Omar Manky Bonilla y presentado por el Centro de Investigación y Desarrollo del INEI, examina el nivel de exposición de los trabajadores peruanos a estas tecnologías y advierte que una parte importante de la fuerza laboral realiza tareas susceptibles de ser asumidas por máquinas o sistemas digitales.

Empleos más y menos expuestos al cambio tecnológico en el Perú

El informe “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024” distingue dos tipos de riesgos: los vinculados a procesos mecánicos o repetitivos —automatización clásica— y los asociados a tareas cognitivo-administrativas susceptibles de ser replicadas por IA.

Ocupaciones con mayor riesgo por automatización tradicional

Limpiadores y asistentes de establecimientos

Ayudantes de cocina

Empleados de control, supervisión y abastecimiento

Estibadores

Ocupaciones con baja probabilidad de automatización tradicional

Docentes de educación primaria y secundaria

Bordadores, reparadores y ayudantes de costura

Tejedores artesanales

Especialistas en belleza y oficios relacionados

Empleos con alta exposición a la inteligencia artificial

Técnicos en administración

Técnicos en contabilidad

Técnicos del derecho y servicios legales

Instructores en tecnologías de la información

Especialistas programadores

Empleos poco vulnerables a la IA

Trabajadores agrícolas y ganaderos

Agricultores de cultivos mixtos

Obreros de construcción de edificaciones

Vendedores de kioscos y mercados

Conductores de autos, taxis y camionetas

Un panorama laboral que exige adaptación

El estudio advierte que uno de cada cinco trabajadores (20%) realiza actividades altamente susceptibles a ser sustituidas por procesos automatizados, sobre todo las vinculadas a esfuerzos manuales y tareas operativas. Además, el 24,1% de la fuerza laboral podría verse impactada por la expansión de la IA generativa, en especial quienes ocupan puestos técnico-administrativos dentro del sector formal. El INEI enfatiza que comprender estos riesgos es clave para anticipar políticas de capacitación y reconversión laboral.