¿Cuáles son los empleos en el Perú que corren mayor riesgo de ser remplazados por la inteligencia artificial?

Un análisis reciente elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) reveló qué ocupaciones del país podrían transformarse drásticamente ante el avance de la automatización y de la inteligencia artificial generativa. El estudio, desarrollado por el Ph.D. Omar Manky Bonilla y presentado por el Centro de Investigación y Desarrollo del INEI, examina el nivel de exposición de los trabajadores peruanos a estas tecnologías y advierte que una parte importante de la fuerza laboral realiza tareas susceptibles de ser asumidas por máquinas o sistemas digitales.
Empleos más y menos expuestos al cambio tecnológico en el Perú
El informe “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024” distingue dos tipos de riesgos: los vinculados a procesos mecánicos o repetitivos —automatización clásica— y los asociados a tareas cognitivo-administrativas susceptibles de ser replicadas por IA.
Ocupaciones con mayor riesgo por automatización tradicional
Limpiadores y asistentes de establecimientos
Ayudantes de cocina
Empleados de control, supervisión y abastecimiento
Estibadores
Ocupaciones con baja probabilidad de automatización tradicional
Docentes de educación primaria y secundaria
Bordadores, reparadores y ayudantes de costura
Tejedores artesanales
Especialistas en belleza y oficios relacionados
Empleos con alta exposición a la inteligencia artificial
Técnicos en administración
Técnicos en contabilidad
Técnicos del derecho y servicios legales
Instructores en tecnologías de la información
Especialistas programadores
Empleos poco vulnerables a la IA
Trabajadores agrícolas y ganaderos
Agricultores de cultivos mixtos
Obreros de construcción de edificaciones
Vendedores de kioscos y mercados
Conductores de autos, taxis y camionetas
Un panorama laboral que exige adaptación
El estudio advierte que uno de cada cinco trabajadores (20%) realiza actividades altamente susceptibles a ser sustituidas por procesos automatizados, sobre todo las vinculadas a esfuerzos manuales y tareas operativas. Además, el 24,1% de la fuerza laboral podría verse impactada por la expansión de la IA generativa, en especial quienes ocupan puestos técnico-administrativos dentro del sector formal. El INEI enfatiza que comprender estos riesgos es clave para anticipar políticas de capacitación y reconversión laboral.