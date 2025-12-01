Científicos abrieron un objeto lunar guardado desde 1975 y se topan con un descubrimiento sorprendente

Un grupo de investigadores descubrió una inesperada huella del pasado remoto del Sistema Solar al abrir una de las muestras que la misión Apolo 17 trajo a la Tierra en 1972. El análisis de diminutos componentes de troilita, almacenados herméticamente durante más de medio siglo, reveló proporciones de isótopos de azufre nunca antes vistas en la Luna. James Dottin, especialista de la Universidad Brown, explicó que los datos fueron tan sorprendentes que inicialmente pensó en un error técnico, pero tras verificar cada paso confirmó que la información era correcta.

Un hallazgo que desafía la historia lunar

La muestra, identificada como 73001/2, contenía sectores con señales químicas compatibles con procesos volcánicos lunares, como ligeros aumentos de azufre 33. Sin embargo, otras áreas mostraron una marcada ausencia de este isótopo, un patrón extremadamente inusual y difícil de justificar con la actividad interna del satélite. Hasta ahora se consideraba que el manto lunar poseía una firma de azufre muy similar a la terrestre, por lo que estas variaciones alteran los modelos tradicionales que describen la evolución de la Luna.

Los investigadores señalan que un empobrecimiento tan profundo solo puede generarse cuando el azufre es modificado por radiación ultravioleta en presencia de una atmósfera tenue, algo que pudo ocurrir durante las primeras etapas de la Luna, cuando estaba cubierta por un océano de magma. Otra hipótesis sugiere que estos granos podrían provenir de Theia, el hipotético planeta que habría colisionado con la Tierra y dado origen al satélite natural. Si esa interpretación es correcta, el material encontrado sería un vestigio directo de un cuerpo planetario desaparecido.

El estudio plantea además preguntas sobre posibles movimientos internos en la Luna, pese a que carece de tectónica activa como la terrestre. Para los investigadores, resolver estas incógnitas requerirá traer nuevas muestras de futuras misiones y examinar materiales de diferentes regiones del satélite. Por ahora, los fragmentos estudiados constituyen uno de los registros isotópicos más extraños hallados en rocas lunares, una señal que podría iluminar los primeros capítulos del Sistema Solar. El trabajo completo fue publicado en JGR Planets.