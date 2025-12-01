Científicos descubren un nuevo sentido en los humanos que permite sentir cosas a distancia

Un experimento demuestra que las personas pueden detectar objetos ocultos bajo la arena sin tocarlos directamente, superando la precisión de algunos robots.

Investigadores de la University Queen Mary en colaboración con expertos en robótica e inteligencia artificial sostienen que los humanos podrían contar con una habilidad inédita: percibir objetos ocultos bajo materiales como arena sin necesidad de tocarlos directamente. Este fenómeno, al que denominan “tacto remoto”, se sumaría a los cinco sentidos clásicos y al sexto sentido conocido como propiocepción, que informa al cerebro sobre la posición del cuerpo.

Experimentos revelan percepción más precisa que la de los robots

El descubrimiento se produjo durante un experimento que comparó la capacidad de detección de humanos y robots sobre arena. Doce participantes humanos lograron identificar un cubo enterrado a partir de mínimos desplazamientos de la superficie, alcanzando un 70,7% de aciertos. Aunque los robots detectaron objetos a mayor distancia, su precisión fue significativamente menor, con solo un 40% de efectividad, demostrando que la percepción humana puede superar a la tecnología en este tipo de tareas.

Los científicos explican que la inspiración provino de aves playeras, como el menor de patas amarillas (Tringa flavipes), que localizan presas bajo la arena usando su pico. “Este estudio cambia nuestra comprensión sobre los campos receptivos y cómo los seres vivos, incluidos los humanos, pueden percibir su entorno de manera sutil y avanzada”, señaló Elisabetta Versace, directora del Prepared Minds Lab.

Los hallazgos también podrían abrir nuevas oportunidades en robótica avanzada y exploración. Zhengqi Chen, estudiante de doctorado y autor principal, sugiere que la investigación permitirá desarrollar robots que puedan manipular objetos delicados o explorar terrenos complicados, como suelos extraterrestres o fondos oceánicos, de manera más segura y eficiente, integrando aprendizajes de psicología, robótica e inteligencia artificial.