¿Pasarías 100 días encerrado por 23 mil euros? Conoce cómo participar de misión analógica espacial en Alemania

La Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) iniciaron la convocatoria para SOLIS100, un experimento que busca a seis voluntarios dispuestos a permanecer cien días aislados dentro de un laboratorio completamente cerrado en Colonia, Alemania. Este ensayo, que comenzará en abril de 2026, reproducirá las dinámicas de una estación espacial y permitirá estudiar cómo afecta el confinamiento prolongado a las capacidades físicas y psicológicas de los futuros astronautas. Los participantes convivirán bajo una estricta rutina de trabajo, ejercicios diarios y cooperación en tareas operativas, tal como ocurre en misiones reales, pero con áreas privadas como sus cabinas de descanso y baños libres de cámaras.
El DLR detalla que la investigación pretende recopilar información clave para preparar viajes de larga duración con destino a la Luna o Marte. Además de esta misión analógica, la institución también abrió una búsqueda paralela para un estudio de gravedad simulada, en el que se analizará cómo el reposo prolongado en camas inclinadas afecta al organismo, replicando los cambios que produce la ingravidez. Ambas convocatorias buscan perfiles específicos y cuentan con fechas límites de postulación.
Requisitos para unirte al proyecto SOLIS100
Condiciones para postular
-
Tener entre 25 y 55 años
-
Contar con excelente estado físico
-
Poseer un título universitario
-
Dominar el inglés a muy buen nivel
-
Se valoran perfiles de medicina, docencia, software o áreas científicas afines
-
Envío de solicitudes hasta el 12 de diciembre en la web del DLR
Condiciones del aislamiento
-
Cien días dentro de un módulo cerrado en Colonia
-
Rutina diaria similar a la de astronautas
-
Espacios privados: cabina de descanso y baño
-
Recompensa económica: 23.000 euros
Otro estudio del DLR
-
Investigación sobre los efectos de la ingravidez
-
Reposo en cama durante 60 días
-
Solo para participantes de habla alemana
-
Cama inclinada seis grados hacia abajo para simular desplazamiento de fluidos corporales