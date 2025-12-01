¿Pasarías 100 días encerrado por 23 mil euros? Conoce cómo participar de misión analógica espacial en Alemania

La Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) iniciaron la convocatoria para SOLIS100, un experimento que busca a seis voluntarios dispuestos a permanecer cien días aislados dentro de un laboratorio completamente cerrado en Colonia, Alemania. Este ensayo, que comenzará en abril de 2026, reproducirá las dinámicas de una estación espacial y permitirá estudiar cómo afecta el confinamiento prolongado a las capacidades físicas y psicológicas de los futuros astronautas. Los participantes convivirán bajo una estricta rutina de trabajo, ejercicios diarios y cooperación en tareas operativas, tal como ocurre en misiones reales, pero con áreas privadas como sus cabinas de descanso y baños libres de cámaras.

El DLR detalla que la investigación pretende recopilar información clave para preparar viajes de larga duración con destino a la Luna o Marte. Además de esta misión analógica, la institución también abrió una búsqueda paralela para un estudio de gravedad simulada, en el que se analizará cómo el reposo prolongado en camas inclinadas afecta al organismo, replicando los cambios que produce la ingravidez. Ambas convocatorias buscan perfiles específicos y cuentan con fechas límites de postulación.

Requisitos para unirte al proyecto SOLIS100

Condiciones para postular

Tener entre 25 y 55 años

Contar con excelente estado físico

Poseer un título universitario

Dominar el inglés a muy buen nivel

Se valoran perfiles de medicina, docencia, software o áreas científicas afines

Envío de solicitudes hasta el 12 de diciembre en la web del DLR

Condiciones del aislamiento

Cien días dentro de un módulo cerrado en Colonia

Rutina diaria similar a la de astronautas

Espacios privados: cabina de descanso y baño

Recompensa económica: 23.000 euros

Otro estudio del DLR