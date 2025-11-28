Yape comparte nueva función para recuperar dinero enviado por error: ¿Cómo se usa?

Quizás a ti te ha pasado que por estar apurado marcaste un numero por equivocación y al momento de enviar el dinero a la persona que pensabas, nunca le terminó de llegar. Es por ello, que Yape ha compartido una nueva función en caso hayas enviado un monto de manera errónea.

¿CÓMO SE USA?

Al ser una de las aplicaciones más utilizadas por los peruanos llegando a los 14 millones, la billetera digital implementó el Centro de Ayuda, el cual podrá ser encontrado desde el propio aplicativo del Banco Central del Perú (BCP).

Una vez en la app del BCP, deberás dirigirte hasta la opción ‘Me equivoqué en yapear’. En esta parte deberás iniciar sesión en Yape, la cual te llevará al Centro de Ayuda, la cual podrás encontrarla en el ícono de los audífonos.

Al seguir estos pasos, podrás seleccionar la opción ‘Me equivoque al yapear’, tras haber completado ello, la misma aplicación enviará un mensaje al número dónde se envió el dinero de manera errónea. Cabe mencionar que, ello no garantiza que tengas de regreso tu plata.