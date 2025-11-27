Iglesia de Chiclayo sorprende al abrir su propia misa en Roblox y se vuelve viral

Lo que parecía un meme terminó siendo real: el proyecto “Chiclayo Eterno” permite a los usuarios asistir a ceremonias católicas dentro de Roblox.

Lo que muchos tomaron como una broma en redes sociales se convirtió en uno de los fenómenos más curiosos del año. Una iglesia católica de Chiclayo decidió llevar la fe al terreno digital y abrió un espacio propio dentro de Roblox, la plataforma de videojuegos que reúne a millones de jugadores en el mundo. Allí, cada noche se celebra una misa virtual a la que cualquiera puede acceder desde un avatar.

El proyecto forma parte de “Chiclayo Eterno”, una iniciativa que inicialmente buscaba recrear la ciudad en un entorno digital, con calles, plazas y edificaciones reconocibles para los vecinos. Sin embargo, durante el desarrollo surgió la propuesta de integrar ceremonias religiosas, lo que terminó convirtiéndose en el elemento más llamativo del servidor.

“El objetivo es acercarnos a los jóvenes en un espacio que ellos ya habitan, sin perder la esencia de la misa”, explicaron los responsables del proyecto. La idea rápidamente generó entusiasmo entre la comunidad gamer, tanto en Perú como en otros países, y convirtió a este servidor en uno de los rincones más peculiares del universo virtual.

EXPERIENCIA RELIGIOSA DENTRO DEL VIDEOJUEGO

Al ingresar a “Chiclayo Eterno”, los usuarios pueden explorar un templo construido con bloques digitales, recorrer sus pasillos y sentarse en bancas virtuales para seguir la ceremonia en tiempo real. La misa se transmite en vivo, mientras el avatar del sacerdote oficia desde el altar.

El proyecto fue presentado oficialmente el 14 de septiembre en TikTok, donde la cuenta de “Chiclayo Eterno” ya supera los 41 mil seguidores. Desde entonces, los videos que muestran a jugadores asistiendo a misa en Roblox se han viralizado miles de veces, despertando sorpresa, humor y curiosidad en redes sociales.

CÓMO PARTICIPAR EN LAS MISAS VIRTUALES

Los creadores han establecido un procedimiento sencillo para quienes deseen vivir la experiencia:

1. Unirse al servidor oficial de Discord, cuyo enlace está disponible en el perfil de TikTok del proyecto. Allí se anuncian horarios, actualizaciones y eventos.

2. Ingresar a Roblox y buscar el mapa llamado “Chiclayo Eterno”.

3. A las 19:00 horas (Perú), el templo abre sus puertas digitales y comienza la misa. Los jugadores se acomodan en sus asientos y siguen el oficio religioso desde sus dispositivos.