China marca un antes y un después en la robótica: humanoide caminó durante ¡tres días!

China sumó un nuevo hito en el campo de la robótica al lograr que un humanoide complete la caminata más larga registrada hasta la fecha. El modelo AgiBot A2, desarrollado por la empresa shanghainesa AgiBot, consiguió superar los 100 kilómetros de desplazamiento continuo a lo largo de vías reales, logro que le valió su ingreso al Guinness World Records. El recorrido se extendió durante tres días y se llevó a cabo entre las ciudades de Suzhou y Shanghái.

Récord mundial impulsado por la tecnología china

El robot, de 169 centímetros de altura, inició su marcha la noche del 10 de noviembre y llegó el 13 de noviembre al conocido malecón del Bund, en Shanghái. Durante su trayecto, que alcanzó los 106,286 kilómetros, transitó por autopistas, avenidas y zonas urbanas respetando las normas de tránsito. La compañía destacó que el androide logró adaptarse a distintos tipos de superficies mientras avanzaba entre ciclistas y vehículos ligeros, evidenciando un significativo progreso en la robótica de movilidad.

AgiBot informó que el A2 fue diseñado para desempeñarse en labores de atención al cliente e incorpora funciones avanzadas, como chat integrado y lectura de labios. Aunque su marcha mostró cierta rigidez al inicio, los videos difundidos por la empresa revelan que ganó estabilidad y velocidad conforme avanzaba hacia su destino final. El logro posiciona a China como uno de los actores más ambiciosos en la carrera global por desarrollar robots humanoides funcionales.

El récord se produce en un contexto de fuerte inversión de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial física. Proyecciones de Morgan Stanley apuntan a que para 2050 podría haber más de mil millones de robots humanoides en el mundo. En línea con esta apuesta, el gobierno chino impulsa políticas que fomentan estas innovaciones y recientemente organizó una competencia internacional exclusiva para robots, un evento que reunió a más de 500 máquinas.