Google lanza “Ofertas de vuelos”: función permite encontrar viajes más baratos gracias a la IA

Google anunció el lanzamiento de "Ofertas de vuelos", una nueva herramienta que utiliza inteligencia artificial para facilitar la búsqueda de vuelos a viajeros que buscan encontrar grandes ofertas.

La función elimina la necesidad de realizar búsquedas manuales durante varias horas, al permitir que los usuarios describan su viaje ideal usando lenguaje cotidiano, como si estuvieran conversando con un amigo.

Los viajeros pueden ingresar solicitudes como "Quiero una semana de vacaciones en febrero desde Ciudad de México, busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida". La IA interpreta estos matices y, utilizando datos en tiempo real de Google Vuelos, presenta opciones relevantes de cientos de aerolíneas y sitios de reserva.

En qué países está disponible

La herramienta ya se encuentra operativa en México, Brasil, Colombia, Argentina y más de 200 países, compatible con más de 60 idiomas incluido el español latinoamericano y portugués brasileño.



Impacto en planificación

Esta innovación representa un cambio en cómo las personas planean sus viajes, especialmente en un contexto donde la abundancia de opciones puede resultar abrumadora. El diferencial principal de esta función es que elimina la necesidad de probar manualmente numerosas combinaciones de fechas y destinos, simplificando considerablemente el proceso de planificación gracias a la IA.