Gobierno de Taiwán alerta sobre riesgos en aplicaciones chinas como DeepSeek

El Gobierno de Taiwán emitió una severa advertencia sobre el uso de aplicaciones chinas de inteligencia artificial generativa, tras detectar múltiples violaciones vinculadas a la privacidad, la seguridad digital y la manipulación informativa en plataformas ampliamente utilizadas.

ATENCIÓN CON ÉSTAS CINCO APP CHINAS

El National Security Bureau (NSB) evaluó las aplicaciones DeepSeek, Doubao, Yiyan, Tongyi y Yuanbao bajo quince indicadores de riesgo. Todas presentaron irregularidades en categorías como recopilación de datos personales, permisos excesivos, transmisión de información y acceso a datos biométricos.

Tongyi fue la plataforma con más infracciones (11 de 15), seguida de Doubao y Yuanbao (10 cada una), Yiyan (9) y DeepSeek (8). Entre las prácticas cuestionadas se encontró la solicitud de acceso a la ubicación, la recopilación de capturas de pantalla y condiciones de privacidad consideradas irrazonables, además de la extracción de parámetros de los dispositivos.

Para el NSB, estas acciones representan riesgos directos a la confidencialidad de datos personales y secretos empresariales en un contexto geopolítico altamente sensible.

MANIPULACIÓN Y SESGO POLÍTICO ALINEADO A CHINA

El análisis también examinó el contenido generado por los modelos de IA, evaluado bajo diez indicadores. El NSB identificó sesgos reiterados y la presencia de información falsa relacionada con temas políticos y de soberanía.

Las cinco aplicaciones generaron mensajes alineados con la postura oficial china, tales como: “Taiwán es una parte inalienable de China”, “no existe un jefe de Estado en Taiwán” o que el país está “gobernado por el gobierno central chino”.

Asimismo, los sistemas evitaban términos sensibles para el Partido Comunista Chino, como “democracia”, “derechos humanos”, “libertad” o “Masacre de Tiananmén”. Para la agencia taiwanesa, esto evidencia un claro patrón de censura política dentro de los modelos lingüísticos evaluados.

ADVERTENCIAS Y LLAMADO A LA POBLACIÓN

Ante los hallazgos, el NSB recomendó firmemente evitar la descarga y el uso de aplicaciones chinas de IA que puedan comprometer la privacidad y la ciberseguridad. La agencia reiteró que estos sistemas pueden representar un vector de riesgo tanto para usuarios individuales como para empresas.

Desde febrero de 2025, Taiwán prohibió el uso de DeepSeek en dependencias gubernamentales, pero aún no existe una prohibición similar para Doubao, Yiyan, Tongyi o Yuanbao. El uso privado de DeepSeek tampoco está restringido, aunque la recomendación de los organismos de seguridad es mantenerse alerta ante posibles amenazas digitales.