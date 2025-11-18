Google lanza Gemini 3: su nuevo modelo de IA que amenaza con ser el más potente del mercado

Google presentó oficialmente Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado que demuestra capacidades de razonamiento equivalentes a nivel doctoral según pruebas estandarizadas.

El sistema, disponible desde hoy para suscriptores de Google AI Pro y Ultra, supera significativamente a su predecesor Gemini 2.5 Pro en todos los aspectos evaluados, particularmente en el examen "Humanity's Last Exam" donde supera a versiones anteriores por más de 11 puntos.

La nueva IA integra Google Antigravity, una plataforma basada en agentes que permite a desarrolladores crear aplicaciones mediante planificación autónoma de tareas complejas. Gemini 3 mantiene compatibilidad con Google AI Studio para desarrollo en lenguajes de programación básicos, posicionándose como herramienta tanto para usuarios convencionales como desarrolladores profesionales que buscan implementar ideas mediante codificación avanzada.

Rendimiento en evaluaciones

En comparativas sectoriales, Gemini 3 lidera todos los benchmarks excepto uno donde empata técnicamente. Destaca especialmente en pruebas matemáticas donde alcanza puntuaciones del 100%, superando a todos sus competidores directos. La versión Gemini 3 Deep Think, actualmente en acceso temprano para suscriptores Ultra, registra desempeños aún superiores aunque su disponibilidad general será posterior.

Fiabilidad y acceso

Google enfatiza que el modelo mejora la fiabilidad de respuestas evitando la complacencia característica de otras IA, buscando "decir lo que necesitamos oír" en lugar de contentar al usuario. La versión Pro ya está operativa en Google AI Studio y el modo Search AI, mientras Deep Think completa su fase de preview antes de su distribución masiva.