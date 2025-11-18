¡Caída masiva de internet! fallo de Cloudflare deja sin acceso a X, ChatGPT y League of Legends

Un nuevo colapso digital sacudió la mañana de hoy martes 18 de noviembre. Millones de usuarios en todo el mundo reportaron la caída simultánea de aplicaciones, redes sociales, plataformas de inteligencia artificial y hasta videojuegos, todas afectadas por un fallo masivo en la infraestructura de Cloudflare.

ANOMALÍA DETIENE SERVICIOS GLOBALES

Cloudflare confirmó que investiga una “anomalía” que impide el funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones, provocando errores generalizados. Entre los servicios más afectados se encuentran X, cuyo contenido dejó de cargar en la versión de escritorio, así como Letterboxd, Downdetector, diversos medios internacionales y herramientas internas de la propia Cloudflare.

Los problemas se detectaron desde la mañana del 18 de noviembre, cuando usuarios empezaron a notar que las publicaciones en X no cargaban, las imágenes desaparecían y las actualizaciones eran imposibles. En paralelo, plataformas encargadas de monitorear fallos —como Downdetector— también colapsaron, volviendo aún más difícil identificar el alcance real del incidente.

El error alcanzó a servicios de inteligencia artificial como ChatGPT, cuyos usuarios reportaron bloqueos y desconexiones. En el mundo gamer, League of Legends presentó una oleada de errores severos que imposibilitaron el ingreso a partidas, confirmando que se trataba de un fallo global sin precedentes recientes.

Los reportes llegaron desde América, Europa y Asia, mostrando que la infraestructura de Cloudflare —que sostiene miles de plataformas— sufrió una caída transversal. Sitios de foros como Forocoches, Resetera y el agregador Menéame mostraron “error de servidor interno”, directamente vinculado al colapso de Cloudflare.

CRECIENTE INCERTIDUMBRE

¿Por qué ocurrió la caída masiva? Aunque la causa exacta no ha sido confirmada, medios tecnológicos señalaron que Cloudflare realizaba mantenimiento programado en diversas regiones, lo que habría provocado fallas en los servidores. La empresa no detalló qué componente falló ni cuánto tardará en estar completamente restablecido.

Por ahora, solo queda esperar. Dado que se trata de un problema interno de la infraestructura global de Cloudflare, los usuarios y empresas afectadas no pueden realizar ningún ajuste para resolverlo. Con páginas especializadas también caídas, la incertidumbre aumenta mientras avanza el proceso de recuperación.