Hallazgo en Marte: nuevas muestras sugieren señales químicas asociadas a vida temprana

Científicos de la NASA informaron que un reciente análisis de rocas recogidas por el rover Perseverance podría constituir una de las pistas más estimulantes sobre la posible existencia de vida en el Marte primitivo. La muestra, recolectada en julio de 2024 dentro del cráter Jezero —una zona que se interpreta como un antiguo entorno lacustre—, presenta patrones minerales poco habituales que han despertado un considerable interés científico.

Posibles indicadores microbianos en antiguas rocas marcianas

Las rocas analizadas muestran diminutas manchas oscuras, comparadas por los investigadores con “semillas de amapola”, así como texturas circulares que recuerdan a una “piel de leopardo”. Ambas se encuentran entre capas de sulfato de calcio, un compuesto que suele formarse en presencia de agua. En la Tierra, este tipo de configuraciones aparece en sedimentos donde hay interacción entre lodo y materia orgánica, lo que abre la posibilidad —aún no confirmada— de procesos asociados a actividad biológica.

Entre los minerales detectados figuran vivianita y greigita. La primera suele encontrarse en ambientes húmedos y ricos en materia en descomposición, mientras que la segunda puede originarse a partir de ciertos microorganismos. Pese a ello, el equipo investigador subraya que estas formaciones también podrían explicarse mediante procesos no biológicos, por lo que aún es necesario profundizar en los estudios antes de extraer conclusiones definitivas.

La NASA considera que el examen detallado de estas muestras en laboratorios terrestres sería clave para esclarecer su origen. Perseverance está preparado para almacenar y entregar estos materiales a una futura misión de retorno, cuyo avance dependerá de la disponibilidad presupuestal. Hasta entonces, los expertos afirman que los resultados, publicados en Nature, representan un paso significativo en la búsqueda de señales de vida pasada en el planeta rojo.