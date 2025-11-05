OpenAI entrena a ChatGPT con expertos de 60 países para apoyar a usuarios en salud mental

En una apuesta por el bienestar digital, OpenAI presentó una actualización significativa en ChatGPT, enfocada en la seguridad emocional de los usuarios. El nuevo modelo GPT-5 fue entrenado para responder con mayor sensibilidad ante temas de salud mental, reduciendo errores y promoviendo el contacto con profesionales cuando se detectan señales de ansiedad, depresión o angustia.

COLABORACIÓN GLOBAL CON EXPERTOS

Según informó la compañía, el desarrollo de estas mejoras contó con la colaboración de más de 170 expertos clínicos, entre psiquiatras, psicólogos y médicos de atención primaria, pertenecientes a la red Global Physician Network, que agrupa a casi 300 profesionales de 60 países.

El objetivo principal fue enseñar al modelo a reconocer señales de angustia emocional y responder con empatía, prudencia y orientación. Además, la IA ahora puede detectar patrones de dependencia emocional hacia el chatbot y recomendar descansos en conversaciones prolongadas. “Queremos que ChatGPT sea una herramienta de apoyo, no un sustituto del contacto humano”, destacó OpenAI en su informe oficial.

REDUCCIÓN DEL 80% EN RESPUESTAS NO SEGURAS

Las mejoras en la seguridad se centraron en tres áreas clave:

- Síntomas severos de salud mental (como psicosis y manía).

- Autolesiones y suicidio.

- Dependencia emocional del modelo.

De acuerdo con OpenAI, las respuestas no conformes a protocolos se redujeron entre 65% y 80% en el tráfico de producción global. El mayor avance se observó en el control de la dependencia emocional, con una mejora del 80% frente a modelos anteriores, mientras que en temas de autolesión y suicidio, la reducción alcanzó un 65%.

UN ESPACIO SEGURO Y HUMANO

La actualización también amplía el acceso a líneas de crisis internacionales y adapta las respuestas según el contexto cultural y lingüístico del usuario. Además, el modelo evita reforzar creencias infundadas o comportamientos riesgosos asociados a trastornos mentales.

OpenAI explicó que el propósito de estas innovaciones es que ChatGPT actúe como un espacio de acompañamiento emocional temporal, fomentando que las personas busquen apoyo en amigos, familiares o especialistas. “El objetivo no es reemplazar la atención psicológica, sino conectar a los usuarios con ella”, concluyó la compañía.