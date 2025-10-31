¿No sabes qué ponerte? Pinterest presenta su asistente con IA para compras en línea

Pinterest da un paso más hacia el futuro del comercio digital. La compañía tecnológica anunció el lanzamiento de “Pinterest Assistant”, una herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) que funcionará como asesor personal para ayudar a los usuarios a realizar compras y búsquedas en línea. Su objetivo es hacer que elegir un look o un producto sea más rápido, visual y personalizado.

UN ASISTENTE QUE "ENTIENDE" TU ESTILO

Según la empresa, el asistente utiliza un modelo de lenguaje visual —diferente a los modelos basados en texto— capaz de reconocer patrones estéticos y sugerir productos según los Pines, tableros o collages guardados por el usuario. Esta tecnología, llamada “Estilizado para ti”, permite crear conjuntos ideales para ocasiones especiales, como una cita o una entrevista, e incluso recomendar artículos de decoración o ropa de cama para distintas temporadas.

La experiencia se complementa con los “tableros hechos para ti”, una función que ofrece recomendaciones visuales personalizadas con respuesta audible. Al usar el micrófono, el usuario puede describir lo que busca y la IA genera opciones que reflejan su estilo y necesidades en tiempo real.

Foto: Internet

LA NUEVA FORMA DE COMPRAR

El director ejecutivo de Pinterest, Bill Ready, afirmó que el lanzamiento responde a la demanda de los más jóvenes, especialmente la Generación Z, quienes valoran que la plataforma “simplemente los entienda”. Según Ready, el nuevo asistente potenciará esa conexión emocional al “ayudar a descubrir y comprar como si estuvieras acompañado por la persona que mejor te conoce”.

Con Pinterest Assistant, la red social refuerza su apuesta por la búsqueda multimodal, combinando texto, voz e imágenes para ofrecer una experiencia de compra única y más intuitiva.