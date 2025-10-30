Chau wifi lento: este es el truco que recomiendan los expertos para duplicar la velocidad de Internet

¿Tu wifi anda lento y las páginas tardan en cargar? No todo se soluciona cambiando de proveedor o contratando más megas. Según expertos en conectividad, existe un truco casero que puede duplicar la velocidad del Internet en apenas dos minutos, sin necesidad de herramientas o conocimientos avanzados.

RECUPERA LA VELOCIDAD

El procedimiento es simple: primero, ubica el módem y el router en tu hogar. Luego, desconéctalos de la corriente eléctrica y espera entre 20 y 30 segundos para que se borren los procesos en memoria y se reinicien las tareas que podrían estar ralentizando la red.

Después, conéctalos nuevamente: primero el módem y, cuando sus luces se estabilicen, el router. Finalmente, prueba la conexión wifi para comprobar la mejora en la velocidad.

Los técnicos explican que este pequeño “reinicio” actúa como una limpieza interna que elimina errores, procesos acumulados y saturaciones que suelen aparecer con el uso continuo del equipo. En la mayoría de los casos, el cambio es notorio casi al instante.

OTROS CONSEJOS PARA MEJORAR TU CONEXIÓN WIFI

Si el problema persiste, los especialistas recomiendan aplicar otros trucos complementarios:

1. Verificar los cables del router y el módem, ya que un conector defectuoso puede limitar la señal.

2. Actualizar el firmware del router desde su página web o aplicación oficial.

3. Cambiar la ubicación del router a un espacio central del hogar, lejos de paredes gruesas o aparatos electrónicos.

4. Usar la banda de 5GHz para conexiones más rápidas o elegir canales wifi menos saturados.

5. Reiniciar el router de fábrica si sospechas de configuraciones erróneas o malware.

Por último, si tras todos estos pasos la velocidad sigue siendo baja, puede que el equipo esté obsoleto o dañado. En ese caso, la solución más efectiva será adquirir un router más moderno y potente, capaz de aprovechar mejor la velocidad contratada con el proveedor.