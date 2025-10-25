DeepSomatic: herramienta de Google con IA detecta y comprende variantes genéticas en células cancerosas

Google Research ha presentado DeepSomatic, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que ayuda a científicos y médicos a detectar y comprender variantes genéticas en células cancerosas.

Esta tecnología busca determinar con precisión cómo y por qué una forma particular de cáncer afecta a un paciente, permitiendo crear tratamientos personalizados. El desarrollo responde a la complejidad de las leucemias infantiles y otros tipos de cáncer que requieren terapias específicas según sus mutaciones particulares.

Computación cuántica aplicada

En el campo de la computación cuántica, Google Research ha creado el algoritmo "Ecos", que demuestra la superioridad del chip Willow en cálculos útiles para describir el comportamiento molecular con total precisión.

Dicha tecnología permite modelar exactamente cómo funcionan átomos y moléculas a nivel subatómico, superando las limitaciones de las computadoras convencionales. El avance representa el primer algoritmo cuántico orientado a aplicaciones prácticas como el diseño de mejores medicamentos y materiales.

Ciclo mágico

El enfoque de investigación de Google, denominado "ciclo mágico", alterna continuamente entre problemas del mundo real e investigación fundamental en informática. Según la compañía, la innovación requiere "volver continuamente a la fuente de la investigación" en lugar de simplemente aplicar soluciones existentes. Este método ha permitido avances en múltiples campos durante los últimos diez años.

Predicciones sobre fenómenos naturales

Google desarrolla Earth AI, una plataforma que integra diversos tipos de datos para crear predicciones complejas sobre fenómenos naturales. La tecnología sintetiza información sobre trayectoria de huracanes, condiciones climáticas e infraestructura vulnerable, permitiendo responder preguntas que antes eran imposibles por su complejidad.