¿Olvidaste tu contraseña o perdiste tu dispositivo? Google te permite acceder a ella con ayuda de un amigo

Google anunció una herramienta que transforma la forma en que los usuarios podrán recuperar el acceso a sus cuentas personales. La nueva función, llamada “Contactos de Recuperación”, permitirá que los usuarios elijan a amigos o familiares de confianza para asistirlos en el proceso de verificación cuando pierdan su contraseña o no tengan acceso a su dispositivo. Esta alternativa, lanzada oficialmente en octubre de 2025, responde a la necesidad de ofrecer soluciones más seguras y humanas en un contexto donde la ciberdelincuencia gana terreno.

UNA ALTERNATIVA SEGURA

La función está pensada para casos en los que los métodos tradicionales, como los códigos de verificación por SMS o correo electrónico, ya no sean eficaces. El usuario podrá ingresar a la página g.co/recovery-contacts y designar a un contacto de confianza. En caso de necesitar ayuda, Google enviará un código de verificación a esa persona, quien podrá confirmar la identidad del titular sin acceder a su información personal ni a los contenidos de la cuenta. De este modo, se mantiene la privacidad y se añade una capa extra de seguridad.

CÓMO REFORZAR LA SEGURIDAD DE TU CUENTA DE GOOGLE

Google recomendó complementar esta nueva función con una Revisión de Seguridad, disponible en las configuraciones de la cuenta, que permite detectar posibles vulnerabilidades. Entre las medidas sugeridas figuran actualizar los datos de recuperación, activar la verificación en dos pasos y utilizar llaves de seguridad físicas o notificaciones push en lugar de los tradicionales códigos por SMS, considerados menos seguros. Estas acciones dificultan el acceso de hackers, incluso si logran obtener una contraseña.

Otro punto clave es revisar qué aplicaciones y servicios de terceros tienen acceso a la cuenta de Google, revocando los permisos innecesarios o que representen riesgo. La empresa también recomienda usar contraseñas únicas y robustas, mantener el software actualizado y desconfiar de correos o mensajes sospechosos que intenten obtener información confidencial mediante técnicas de phishing.

TECNOLOGÍA Y CONFIANZA

Con esta innovación, Google busca equilibrar la tecnología avanzada con la confianza personal, reforzando la protección de la identidad digital de sus más de 1 500 millones de usuarios. Los “Contactos de Recuperación” representan un paso hacia una seguridad más colaborativa, donde la verificación humana se convierte en un recurso clave para mantener las cuentas protegidas frente a amenazas digitales.