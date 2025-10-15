ChatGPT tendrá “modo adulto”: OpenAI autorizará contenido erótico desde diciembre

A partir de diciembre de 2025, los usuarios adultos verificados podrán generar contenido erótico en ChatGPT, según confirmó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. La decisión, que busca “tratar a los usuarios adultos como adultos”, representa un giro significativo en las políticas de moderación de la empresa y reabre el debate sobre los límites del contenido en la inteligencia artificial.

NUEVA ETAPA PARA LA IA

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Altman explicó que la compañía implementará un sistema de verificación de edad que permitirá a los usuarios acceder a funciones y contenidos dirigidos exclusivamente a adultos. “Permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados”, escribió el empresario.

Esta política llega luego de que xAI, empresa de Elon Musk, introdujera chatbots con rasgos de personajes de anime con los que los usuarios pueden “coquetear”, en su plataforma Grok. OpenAI, en cambio, había mantenido una postura mucho más restrictiva en temas sexuales, priorizando la seguridad y la salud mental de los usuarios.

NUEVA VERSIÓN DE CHATGPT EN CAMINO

Altman también adelantó que en las próximas semanas se lanzará una nueva versión de ChatGPT, con un comportamiento más parecido al del popular modelo GPT-4o, que destacó por su naturalidad y empatía. “Esperamos que sea mejor y más agradable para los usuarios”, afirmó el CEO.

El ejecutivo reconoció que las restricciones anteriores, impuestas para prevenir riesgos psicológicos, “hicieron que el sistema fuera menos útil para muchos usuarios”, pero aseguró que la empresa logró relajar los filtros de forma segura en la mayoría de los casos. Con esta actualización, OpenAI apunta a una etapa más flexible de su tecnología, donde el equilibrio entre creatividad, libertad de expresión y responsabilidad será clave para definir el futuro de la IA conversacional.