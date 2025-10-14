YouTube lanza iniciativa global con contenidos de salud mental verificados para adolescentes

YouTube anunció una nueva iniciativa global para promover el bienestar emocional de los adolescentes a través de contenidos verificados y producidos junto a instituciones de salud reconocidas.

La propuesta incluye videos destacados sobre depresión, ansiedad, TDAH, trastornos alimentarios y otras temáticas relacionadas con la salud mental, elaborados con información basada en evidencia científica.

Fuentes autorizadas

Los nuevos contenidos provienen de ministerios de salud, hospitales, asociaciones médicas y especialistas reconocidos, además de personalidades influyentes del ámbito del bienestar que trabajan en campañas de concientización.

"Queremos que los jóvenes encuentren en YouTube un espacio donde informarse de forma responsable y acceder a recursos que los ayuden a cuidar su salud mental", señaló un vocero de la compañía.

Implementación progresiva

La iniciativa comenzará a implementarse en las próximas semanas en países como México, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Cada uno contará con contenidos adaptados cultural y lingüísticamente para garantizar que la información sea relevante y comprensible para los jóvenes de cada región.

YouTube Impacta

La medida se enmarca en el programa YouTube Impacta, presentado en junio de este año, que refuerza el compromiso de la empresa con un uso responsable y seguro de la tecnología. Con esta acción, YouTube amplía su estrategia de bienestar digital enfocada en educación, seguridad y salud emocional, complementando herramientas de control parental y recomendaciones de uso consciente ya existentes.