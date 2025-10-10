¿Los perros pueden aprender a hablar? La ciencia explora esa posibilidad

A primera vista, pensar que los perros puedan hablar parece una idea de película. Sin embargo, científicos del laboratorio BARKS de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría se han tomado la pregunta muy en serio. En un estudio publicado en Biologia Futura, el equipo analiza si existen fundamentos anatómicos, cognitivos y evolutivos que podrían acercar a los perros a una forma rudimentaria de lenguaje humano.

DE LA FICCIÓN A LA CIENCIA

Según la Dra. Rita Lenkei, autora principal, el objetivo no es alimentar expectativas irreales, sino separar “lo que se sabe de lo que se exagera”. Los investigadores señalan que los perros muestran habilidades comunicativas complejas: reconocen palabras, distinguen tonos de voz e incluso pueden identificar a personas solo por el sonido. Anatómicamente, su laringe posee suficiente flexibilidad vocal para emitir una gama amplia de frecuencias, lo que sugiere cierto potencial fonador.

No obstante, el gran límite no es técnico sino evolutivo. Los expertos sostienen que los perros no necesitan hablar para comunicarse. Su lenguaje corporal, movimientos y expresiones les permiten interactuar eficazmente con humanos y otros animales. Forzar un tipo de verbalización podría alterar su equilibrio emocional e incluso resultar inquietante, como ocurre con los robots que imitan voces humanas.

IMPLICANCIAS ÉTICAS

El líder del estudio, Dr. Tamás Faragó, afirma que investigar la comunicación canina puede revelar claves sobre el origen del lenguaje humano. Al comparar cómo los perros procesan sonidos y órdenes, los científicos buscan entender mejor la evolución del habla en nuestra especie.

Además, los hallazgos podrían aplicarse en la etorobótica, un campo emergente que estudia la relación entre animales y máquinas. Comprender cómo los perros “interpretan” las señales humanas podría ayudar a diseñar robots sociales más empáticos y sistemas de comunicación entre especies más eficientes.

Aunque el sueño de escuchar hablar a un perro siga siendo ficción, la ciencia parece estar dando los primeros pasos para comprender por qué no necesitan palabras para ser excelentes comunicadores. Su lenguaje, afirman los expertos, ya es tan sofisticado como el nuestro, solo que en otro registro.