Motos voladoras de Star Wars ya son una realidad

Hace casi 50 años fueron imaginadas por George Lucas para la Trilogía original de Star Wars y hoy son una realidad. Las motos voladoras ya existen y en nuestra galaxia.
Son un híbrido entre dron tripulado, motocicleta y en algunos casos helicóptero. Las han bautizado aeromotos o "hoverbikes" y prometen ser la solución a nuestras congestionadas calles.
Este invento también puede servir para rescate, transporte de alto valor (órganos, repuestos, documentos...) o acceso rápido a zonas catastróficas.
De la ciencia ficción a la realidad
Se llama Volonaut Airbike, una aeromoto que es un híbrido entre un dron y una moto eléctrica.
Viajan a gran velocidad a varios metros del suelo, cuentan con autonomía de vuelo y nos acercan a un futuro no tan de ciencia ficción. La única traba, regular el inminente parque y el tráfico de estos nuevos ingenios voladores.
Estas motos voladoras han sido creadas por el polaco Tomasz Patan. Nacido en la ciudad de Gdansk, y según confiesa le encanta crear "cosas divertidas y hacer realidad ideas audaces".