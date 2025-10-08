Deshielo por causa del calentamiento global despierta microbios congelados durante 40.000 años en Alaska

Científicos estadounidenses lograron revivir microorganismos que permanecieron congelados durante decenas de milenios en el permafrost de Alaska. El hallazgo, publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, ofrece una mirada única a la resistencia de la vida en condiciones extremas y plantea nuevas preguntas sobre los efectos del calentamiento global en estos ecosistemas helados.

El descubrimiento se produjo en el Túnel de Permafrost del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, un laboratorio natural que se extiende más de 100 metros bajo tierra y que conserva restos de animales prehistóricos como mamuts y bisontes. Los investigadores extrajeron muestras de las paredes congeladas, las colocaron en agua y las mantuvieron a temperaturas que simulan los veranos cada vez más cálidos del Ártico. Con el tiempo, las bacterias comenzaron a multiplicarse y formaron estructuras visibles, prueba de que seguían vivas.

Microbios antiguos que podrían alterar el equilibrio del planeta

Tristan Caro, de la Universidad de Colorado en Boulder, explicó que estos microorganismos son capaces de descomponer materia orgánica y liberar gases como el dióxido de carbono, un proceso que podría intensificarse con el deshielo del permafrost. Su colega Sebastian Kopf añadió que este fenómeno preocupa a la comunidad científica, pues el descongelamiento de estas capas podría liberar grandes cantidades de carbono y metano acumulados durante miles de años, acelerando el cambio climático.

Aunque los expertos descartan un riesgo inmediato para la salud humana, advierten que la activación de bacterias y virus antiguos es un recordatorio del poder oculto bajo el hielo. Más allá de las implicancias biológicas, el hallazgo refuerza la urgencia de comprender cómo la subida de las temperaturas altera procesos naturales que habían permanecido inactivos durante eras completas.