Yape Gaming: la nueva función que permite recargar videojuegos y suscripciones desde la app

La popular aplicación de pagos Yape ha dado un nuevo paso en su incursión en el mundo del entretenimiento digital. Con la función Yape Gaming, millones de peruanos pueden realizar recargas y compras dentro de videojuegos de manera rápida y segura, sin necesidad de tarjetas de crédito. Desde su lanzamiento en 2023, la herramienta ha conquistado a más de tres millones de usuarios, marcando un hito en la integración del fintech con la industria gamer.

¿CÓMO FUNCIONA YAPE GAMING?

Yape Gaming fue creada para simplificar las compras digitales de los jugadores peruanos. La función permite acceder a recargas, suscripciones y giftcards de las principales plataformas del mercado, directamente desde la aplicación móvil.

El proceso es sencillo: el usuario selecciona la opción “Gaming”, elige su juego o plataforma, establece el monto y confirma la transacción con un simple “yapeo”. Entre sus ventajas destacan la inmediatez, facilidad de uso y seguridad. Además, elimina barreras financieras al permitir que más personas accedan a contenido gamer sin necesidad de cuentas bancarias o trámites adicionales.

Según Yape, el 60% de los usuarios gamer son hombres, aunque la participación femenina ha crecido sostenidamente, impulsada por el auge del gaming móvil.

IMPULSO PARA LA INDUSTRIA DEL GAMING

El éxito de Yape Gaming refleja la expansión del sector gamer en el país. En Perú, siete de cada diez jugadores usan dispositivos móviles como principal medio para jugar, y más del 65% invierte en contenido adicional, como monedas virtuales o mejoras dentro de los juegos.

La empresa proyecta que la adopción de Yape Gaming seguirá creciendo junto al aumento del uso de smartphones y al desarrollo de eventos culturales como el Museo del Gaming, que consolidan a la comunidad gamer nacional.

A nivel global, la industria de los videojuegos generará más de USD 25 mil millones en 2025 y podría superar los USD 34 mil millones en 2033, lo que refuerza el potencial de esta integración entre tecnología financiera y entretenimiento digital.

Con esta apuesta, Yape no solo busca facilitar transacciones, sino convertirse en un actor clave dentro del ecosistema gamer peruano, promoviendo la inclusión digital y el acceso democratizado al ocio tecnológico.