NASA identifica formaciones rocosas con posibles rastros de vida pasada en Marte

Investigadores destacan que los minerales hallados por el rover Perseverance podrían estar vinculados a antiguas formas de vida.

La NASA informó que nuevas muestras de rocas recolectadas en el cráter Jezero por el rover Perseverance ofrecen indicios que podrían vincularse a actividad microbiana en el pasado. Las formaciones minerales presentan texturas particulares, descritas como diminutas “semillas de amapola” y patrones similares a una “piel de leopardo”, lo que sugiere procesos químicos de interés para los investigadores.

El hallazgo corresponde a una muestra bautizada como “Cañón Zafiro”, recolectada en julio de 2024 en un sector considerado un antiguo lecho lacustre. Las irregularidades se encuentran asociadas a capas de sulfato de calcio, un mineral que se forma comúnmente en ambientes donde existió agua, un factor clave en la búsqueda de rastros de vida.

Lo que dicen los especialistas

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Nature, se identificaron minerales como la vivianita y la greigita, compuestos que en la Tierra suelen vincularse con ambientes ricos en materia orgánica en descomposición y procesos generados por microorganismos. Sin embargo, los autores de la investigación recalcan que no puede descartarse un origen no biológico, por lo que las conclusiones aún son preliminares.

El siguiente paso en esta línea de investigación sería traer las muestras a nuestro planeta para su análisis en laboratorios avanzados. Si bien Perseverance está diseñado para almacenar y entregar este material a futuras misiones, la viabilidad del retorno dependerá de los recursos que asigne la NASA a dicho proyecto.