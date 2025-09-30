Estos son los mapas y calles de Lima que aparecen en el mod Lima Infection para L4D2

El universo de Left 4 Dead 2 tiene ahora un sabor peruano. Desarrolladores locales lanzaron el mod “Lima Infection”, disponible en Steam, que transforma calles, plazas y estaciones de la capital en escenarios de un apocalipsis zombie.

Lo llamativo no solo son sus mapas basados en Lima, sino también los personajes inspirados en la política, la farándula y la vida cotidiana.

Campañas y calles incluidas en Lima Infection

El mod cuenta con cinco campañas principales y un mapa extra, ambientados en zonas emblemáticas de la capital:

Rímac Infection, en la avenida Francisco Pizarro.

Jirón Station, inspirado en el Jirón de la Unión.

Chocolatada Infection, ubicado en un parque de Los Olivos.

Cyclone Yaku, bajo la Alameda Chabuca Granda.

Alameda, mapa de supervivencia adicional.

Además, los jugadores recorren lugares como la Plaza de Armas, Pasaje Santa Rosa, el Centro Cívico y el aeropuerto Jorge Chávez, todos convertidos en zonas de combate contra hordas de zombies.

Personajes peruanos: survivors e infectados

Uno de los atractivos más comentados de Lima Infection es la personalización de personajes:

Survivors Pack: los cuatro sobrevivientes originales fueron reemplazados por caricaturas inspiradas en un fiscal “achorado” (José Domingo Pérez), un entrenador que repite “pensá” (Ricardo Gareca), una mujer que “vive la vida” (Susy Díaz) y un payaso con su característico “¡GAAA!” (Chupetín Trujillo).

Special Infected Pack: los infectados especiales (como Boomer, Smoker o Hunter) aparecen parodiados como figuras icónicas de la cultura popular peruana, en versiones satíricas y zombificadas.

Common Infected Pack: los zombis comunes imitan a vendedores ambulantes de helado, repartidores, hinchas con camisetas de fútbol y transeúntes limeños, lo que refuerza la sensación de estar en plena capital bajo ataque.

Cómo descargar e instalar Lima Infection paso a paso

Para jugar Lima Infection, basta con seguir estos pasos: