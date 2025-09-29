¿Una burla al tamaño masculino? El gesto que Apple quitó de su publicidad en Corea

Apple sorprendió al presentar una versión distinta de la campaña del nuevo iPhone Air en Corea del Sur, al eliminar un elemento gráfico presente en casi todo el mundo: la mano que sostiene el dispositivo con un gesto de pinza. Mientras en otros mercados la imagen muestra la ligereza del celular, en el país asiático la compañía optó por omitirla, generando comentarios sobre la razón de este cambio.

Un gesto cargado de polémica en Corea del Sur

En la cultura surcoreana reciente, juntar el pulgar y el índice —como si se sostuviera un objeto diminuto— ha pasado a tener un trasfondo polémico. Según reportes del diario The Chosun, jóvenes varones de entre 20 y 30 años lo asocian con un símbolo usado por grupos feministas para ridiculizar el tamaño del pene. Esto ha generado una fuerte sensibilidad en el debate público, donde un simple movimiento de la mano puede ser interpretado como una burla.

La controversia ha tenido un impacto más allá de las redes sociales, llegando incluso a modificar estrategias de marketing global. En el caso de Apple, la compañía decidió retirar la mano en su publicidad local del iPhone Air, con el fin de evitar interpretaciones ofensivas que pudieran afectar su imagen en Corea del Sur. En contraste, en otros países la campaña mantiene la estética original, resaltando el diseño delgado y liviano del dispositivo.

Apple no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las razones de esta adaptación, pero la comparación entre la web coreana y la de otros mercados evidencia la diferencia. El hecho refleja cómo las tensiones en torno al feminismo y la percepción masculina influyen incluso en la comunicación de grandes corporaciones, obligándolas a replantear mensajes que, en otras latitudes, pasan inadvertidos.